Lui è peggio di me 2021: gli ospiti della quarta puntata, stasera su Rai3

Stasera su Rai3 alle 21:20 va in onda la quarta puntata di Lui è peggio di me 2021: tra gli ospiti Dario Argento e Cristina D'Avena.

Stasera su Rai3 alle 21:20 si rinnova l'appuntamento con Lui è peggio di me 2021, lo show, alla sua seconda edizione, condotto da Marco Giallini e Giorgio Panariello.

La trasmissione andrà in onda per altre due settimane, sempre di giovedì in prima serata.

La quarta puntata di Lui è peggio di me vedrà tra gli ospiti Dario Argento, Cochi Ponzoni e Renato Pozzetto, Cristina D'Avena, Riccardo Sinigallia e Tosca.

Due grandi professionisti e un'amicizia nata per caso, quella tra Marco Giallini e Giorgio Panariello, due artisti apparentemente molto diversi, che di settimana in settimana condividono il palco in un clima da vero e proprio "sit show", con monologhi, interviste, canzoni e gag, come sempre con il coinvolgimento di amici e colleghi - provenienti dal mondo dello spettacolo e non solo - e la partecipazione di Max Angioni e Anna Ferzetti.