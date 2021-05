L'ufficiale e la spia, su Prime Video in streaming da oggi

Amazon Prime Video ha rilasciato in streaming a partire da oggi 21 maggio 2021 L'ufficiale e la spia, il nuovo film di Roman Polanski, arrivato nelle sale italiane il 21 novembre 2019.

L'ultimo film del discusso regista racconta il famoso "affaire Dreyfus", uno dei più clamorosi errori giudiziari della storia, avvenuto in Francia tra il 1894 e il 1906 e che vide protagonista il soldato ebreo francese Alfred Dreyfus, ingiustamente accusato di essere una spia e quindi processato per alto tradimento. Dreyfus sostenne fermamente la sua innocenza combattendo contro un'intera nazione. Il suo caso ebbe una notevole risonanza mediatica dividendo l'opinione pubblica del tempo, tra chi ne sosteneva l'innocenza e chi lo riteneva invece colpevole. Tra gli innocentisti si schierò Émile Zola, il quale scrisse un articolo in cui puntava il dito contro il clima di antisemitismo imperante nella Terza Repubblica francese. Tale intervento venne intitolato "J'Accuse".

Locandina di L'ufficiale e la spia

Alfred Dreyus nel film ha il volto di Louis Garrel, mentre l'ufficiale George Picquart è interpretato da Jean Dujardin. Completano il cast Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric, Melvil Poupaud, Damien Bonnard, Denis Podalydès, Vincent Grass, Grégory Gadebois, Wladimir Yordanoff, Didier Sandre. Roman Polanski non è solo regista ma anche co-autore della sceneggiatura, scritta a quattro mani con Robert Harris, autore del romanzo da cui il film è tratto, "L'ufficiale e la spia", in Italia edito Mondadori. Non è il primo lavoro insieme per il regista premio Oscar e lo scrittore: nel 2010 proprio da un romanzo di Harris era nata l'idea per L'uomo nell'ombra.

L'ufficiale e la spia è solo l'ultima di tante novità in catalogo a maggio 2021 su Prime Video, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.