Ludovica Martino intervista i suoi colleghi: "quanto è difficile uscire dai propri personaggi?"

La madrina dell'Ultrapop Festival 2021, Ludovica Martino, ha fatto un'intervista a sorpresa ai suoi colleghi, Rocco Fasano e Fotinì Peluso e tra gli argomenti toccati durante la diretta, si è parlato anche di come facciano i due attori ad uscire dai loro personaggi.

SKAM Italia: la protagonista Eva in una scena della serie

Per "vendicarsi" di tutte le interviste concesse negli ultimi tempi, Ludovica Martino questa volta ha voluto indossare lei i panni della giornalista e ha posto diverse domande, nella diretta sui canali Twitch di Ultrapop Festival, a Rocco Fasano, con cui ha recitato insieme per Skam Italia, e a Fotinì Peluso, la sua collega sul set di Sotto il sole di Riccione.

Non mi uccidere: Alice Pagani e Rocco Fasano nella prima foto

Tra le domande fatte, è stato particolarmente interessante scoprire se i due attori riescano ogni volta a uscire dai loro personaggi: "Io sono pessimo a uscire dal mio personaggio", ha rivelato Rocco. "Una parte di me inconsciamente diventa quel personaggio e questa "trasformazione" comincia prima di andare sul set, si intensifica ovviamente sul set e poi però continua anche un po' dopo le riprese. Non ho ancora trovato un modo davvero efficace per uscire completamente dal personaggio, a volte mi sento come "mescolato", mi comporto in un modo che non appartiene a me ma al mio personaggio e chiedo scusa perché non volevo davvero comportarmi così."

Il Regno: Fotinì Peluso in una scena del film

"Io prima ero una bomba a uscire dal mio personaggio", ha confessato invece Fotinì. "Entravo e uscivo dai personaggi più svariati anche nello stesso giorno, tipo schizofrenica, ero spiazzante e bravissima nel farlo. Poi crescendo sono andata verso un peggioramento impressionante. Certe volte mi sento stremata dopo un set, ho uno stato d'animo confuso, le gambe che tremano, è forse un segnale che in realtà sto diventando più brava a immedesimarmi nel personaggio? Non saprei, ma è snervante!"

