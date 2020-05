Lucy Liu si trasforma in star come Madonna, David Bowie e Prince per un servizio fotografico

Lucy Liu ha posato per un servizio fotografico trasformandosi in star come Madonna, David Bowie e Prince.

Lucy Liu ha posato per un servizio fotografico realizzato per l'edizione cinese di Marie Claire trasformandosi in star come Madonna, David Bowie e Prince.

L'attrice ha condiviso online gli scatti e ha rivelato che si tratta dell'esperienza più creativa realizzata per una rivista.

Su Instagram Lucy Liu ha pubblicato alcune foto in cui ricrea delle iconiche pose di star della musica come Madonna, Prince, David Bowie e Blondie.

Le immagini sono state realizzate utilizzando le repliche perfette di abiti resi immortali dagli artisti nei loro video musicali e in film come Cercasi Susan disperatamente.

Tra le trasformazioni anche quelle in Boy George e nell'artista Andy Warhol.

Lucy, in un video dietro le quinte, ha inoltre dichiarato: "Il mio consiglio per qualsiasi cosa vogliate fare nella vostra vita è assicurarvi che la amiate e vi dedichiate totalmente, in modo da non essere scoraggiati dal fallimento. Dovete sempre provare, provare e provare ancora e poi provare qualcosa di nuovo. Non pensate mai che quello che state facendo sia per niente ed è importante capire che la vita è affrontare sfide. Se non fosse complicato non ne varrebbe la pena".