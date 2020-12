Luck e Spellbound: i due film di Skydance Animation verranno distribuiti da Apple?

Skydance Animation sembra stia per raggiungere un accordo con Apple che prevede la distribuzione in streaming di Luck e Spellbound.

Luck e Spellbound, due dei film animati prodotti da Skydance, potrebbero essere distribuiti da Apple.

I due titoli sembrano essere al centro di un accordo tra la casa di produzione e la piattaforma di streaming che prevede la distribuzione online probabilmente affiancata a quella tradizionale nei cinema.

La società gestita da David Ellison sembra stia per stringere un legame con Apple che prevede ulteriori progetti e una durata di qualche anno.

Luck dovrebbe arrivare nei cinema il 18 febbraio 2022 e sarà diretto da Peggy Holmes. La protagonista sarà la ragazza più sfortunata al mondo che, dopo essersi imbattuta nel mondo, mai visto prima, della buona e della cattiva sorte, deve stringere le forze con delle creature magiche per scoprire una forza più potente persino della fortuna.

Spellbound, la cui uscita è prevista invece per l'11 novembre 2022, è un musical con al centro una ragazza che decide di spezzare l'incantesimo che ha diviso il suo regno in due.

Skydance ha recentemente venduto i diritti della distribuzione di Tom Clancy's Without Remorse con star Michael B. Jordan ad Amazon, che distribuirà il lungometraggio nel 2021.