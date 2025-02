Lucio Corsi all'Eurovision 2025, Olly ha rifiutato: "Volevo essere un duro" rappresenterà l'Italia

Sarà Lucio Corsi e non Olly a rappresentare l'Italia a Eurovision 2025: il neo vincitore di Sanremo ha rinunciato, la RAI ha ufficializzato il cantautore toscano.

Sarà Lucio Corsi a rappresentare l'Italia all'Eurovision 2025. La RAI ha ufficializzato la notizia con una nota stampa dopo che, pochi minuti prima, Olly, il vincitore di Sanremo, aveva reso sui suoi social di aver deciso di non prendere parte alla competizione europea.

Pur avendo vinto Sanremo, infatti, Olly non parteciperà all'Eurovision Song Contest. La notizia è stata diffusa direttamente dal cantante ligure sui suoi canali social. Si era preso una settimana per riflettere, complice un tour già programmato e già da tutto esaurito. Alla fine, come era già nell'aria, Olly ha deciso di dare la precedenza al suo pubblico.

