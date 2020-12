Luciana Littizzetto risponde a Wanda Nara sulla foto nuda "Il sessismo è un’altra cosa"

Luciana Littizzetto ha risposto a Wanda Nara che alcuni giorni fa l'aveva accusata di sessismo: la comica piemontese in una puntata di Che Tempo che fa aveva commentato ironicamente una foto su Instagram in cui la modella argentina appariva nuda a cavallo.

La settimana passata era stata caratterizzata da una polemica tra Luciana Littizzetto e Wanda Nara, su una foto di nudo a cavallo con la Nara che ha minacciato di portare in tribunale la comica piemontese. Andiamo con ordine: circa dieci giorni fa la signora Icardi aveva pubblicato una foto su Instagram in cui appariva nuda a cavallo, foto che era stata commentata ironicamente da Luciana la quale, tra le altre cose, aveva detto: "lei si è tenuta con la sola forza delle unghie e credo con la Jolanda prensile. Dici che il cavallo sta immobile? Allora dimmi dove è finito il pomello della sella. Secondo me si arpiona in questo modo".

Wanda Nara aveva ascoltato le affermazioni di Luciana Littizzetto e aveva minacciato di trascinarla in tribunale bollando le sue frasi come sessiste. Ieri è arrivata puntuale la risposta della comica piemontese che nel corso di Che Tempo che Fa ha replicato alla moglie di Mauro Icardi. "Un comico può capitare che faccia una battuta esagerata, ma il sessismo è un'altra cosa - ha detto Luciana con un tono deciso - è l'odio nei confronti delle donne, la violenza di genere, la discriminazione sul lavoro, è pensare che le donne siano inferiori agli uomini, è la mutilazione dei genitali femminili per impedire alle donne di provare piacere. Il sessismo è non solo d'impedirle di fare una foto nuda sul cavallo, ma anche solo di parlare".

Subito dopo la conduttrice ha rivendicato il suo diritto a commentare qualsiasi cosa venga pubblicato: "Se una donna fa una battuta discutibile su un'immagine discutibile di una donna è sessismo? No. È solo libertà di pubblicare quello che ti pare e di parlarne come ti pare. A ogni azione, una reazione. È solo un fenomeno della fisica, in questo caso del fisico".

Alla fine Luciana Littizzetto ha nominato ed elogiato tutte le donne dello spettacolo che in questi anni sono state prese in giro dalla comica piemontese ed hanno reagito con un sorriso: "Siano benedette la Marcuzzi e la De Filippi. La D'Urso, la Hunziker, la Ferragni, Filippa. Sia santificata la Belen e le Rodriguez tutte. Perché ridere è una salvezza, una delle poche cose che in questi tempi duri ci ha salvato"