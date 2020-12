Wanda Nara nuda a cavallo, ma la battuta della Littizzetto sulla foto finisce in tribunale

Wanda Nara ha pubblicato una foto su Instagram in cui appare nuda a cavallo, foto che ha ricevuto tantissimi like e un commento di Luciana Littizzetto a Che tempo che fa, che tuttavia non è piaciuto alla ex modella. La battuta sulla "Jolanda prensile" ha sollevato qualche polemica ed è stata giudicata sessista. Ma andiamo con ordine e riepiloghiamo cosa è successo.

I follower di Wanda Nara sanno che l'ex modella ha due grandi passioni: i cavalli e farsi fotografare nuda. Alcuni giorni fa Wanda ha fatto felici i suoi fan mettendo insieme i suoi grandi amori e pubblicando su Instagram una sua foto nuda in sella ad un cavallo, con le curve appena coperte da un cappello. Nella didascalia si leggeva: "Non esiste una sensazione di libertà uguale a quella che provo quando sono a cavallo (una delle foto più difficili che ho dovuto fare, lui non è mai rimasto fermo)". La foto ha fatto il pieno di like e ne ha parlato anche Luciana Littizzetto a Che tempo che fa, ma la battuta della comica piemontese ha dato fastidio alla signora Icardi.

Durante una puntata di Che Tempo che Fa, Lucianina, commentando la foto di Wanda Nara ha detto a Fabio Fazio: "lei si è tenuta con la sola forza delle unghie e credo con la Jolanda prensile. Dici che il cavallo sta immobile? Allora dimmi dove è finito il pomello della sella. Secondo me si arpiona in questo modo". Il commento di Luciana non è piaciuto alla Icardi che ha palesato il suo malumore e la sua intenzione di adire alle vie legali.

In una delle sue storie di Instagram Wanda Nara ha condiviso una parte di un post di Facebook di Antonella Pavisili dove si legge "Perché le prevaricazioni e le violenze non è che vengano solo dai maschi. Al contrario. Perché la violenza e la volgarità non hanno sesso. Sono e restano violenza e volgarità. Per inciso. A me quella foto piace moltissimo. La cavallerizza è stupenda e al pomello non ci avrei mai pensato. Se non fosse stato per la casta Lucianina".

La modella argentina commentando il post ha preannunciato la querela nei confronti di Luciana Littizzetto: "Nel 2020 troviamo ancora donne del genere. Ovviamente dovrà risponderne giudizialmente".