Lucca Film Festival: Lodo Guenzi oggi presenta il film EST – Dittatura Last Minute

Cantante, tra i giurati dell'edizione 2018 di X-Factor, ora anche attore: Lodo Guenzi sarà ospite del Lucca Film Festival e Europa Cinema, lunedì 4 ottobre alle ore 21.00, al cinema Astra, per presentare in anteprima di EST - Dittatura Last Minute , il suo debutto sul grande schermo per la regia di Antonio Pisu. Un road movie all'insegna dell'avventura, di tre amici che sul finire degli anni Ottanta , da Cesena sognano un viaggio verso est, nel cuore del regime sovietico.

Attenzione : Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito su prenotazione su luccafilmfestival.it

Il volto e la voce della band Lo stato Sociale , dalla scena indie al palco di Sanremo, ora debutta anche come attore, dopo aver vestito i panni del giurato di X-Factor nel 2018. Lodo Guenzi incontrerà il pubblico del festival e presenterà il film, insieme ai produttori Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi, Est (Dittatura Last Minute). Il nuovo lavoro di Antonio Pisu porta sul grande schermo una storia felice, sempre con riflessione e critica politica. La vicenda si snoda nel 1989, poche settimane prima della caduta del muro di Berlino , quando i tre amici Pago, Rice e Bibi lasciano la tranquilla città di Cesena in cerca di avventura: una vacanza di dieci giorni nell'Europa orientale, in quei luoghi dove il regime sovietico è ancora vivo. A Budapest incontrano Emil, un rumeno in fuga dalla dittatura nel suo paese. I tre finiranno proprio in Romania, senza sapere cosa li aspetta nel Paese sotto dittatura. Tra i tanti colpi di scena, i tre protagonisti capiranno il vero valore delle cose che ogni giorno diamo per scontate.

L'incontro con Lodo Guenzi e con il cineasta Michelangelo Frammartino, che presenterà il suo film Il Buco, la reunion del cast Mediterraneo di Gabriele Salvatores a 30 anni dall'uscita e l'omaggio a Nino Manfredi ai 100 anni della sua nascita tra film documentari e incontri. Sono alcuni dei momenti clou e degli ospiti del programma del Lucca Film Festival e Europa Cinema, uno degli eventi di punta del panorama culturale che si tiene dal vivo dal 1° all'11 ottobre a Lucca (cinema Centrale e Astra) e on line sulle piattaforme MyMovies e Festival Scope.

Il Lucca Film Festival e Europa Cinema, presieduto da Nicola Borrelli, negli anni ha omaggiato i grandi nomi del cinema internazionale da Oliver Stone a David Lynch, da Rutger Hauer a George Romero, da Paolo Sorrentino a Willem Dafoe . È uno degli eventi di punta del panorama culturale toscano, realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio. Banca Generali Private Wealth Management (Paolo Tacchi) e Banca Pictet sono i Main Sponsor della manifestazione e le mostre sono prodotte con il sostegno di Societe Generale.

Omaggio a Nino Manfredi al Lucca Film Festival e Europa Cinema 2021

