Lucca Comics & Games 2023: gli eventi pomeridiani della terza giornata

Sta proseguendo a gonfie vele anche la terza giornata di eventi il Lucca Comics & Games 2023, che ha richiamato appassionati di fumetti, giochi, film, serie tv, e videogiochi da tutta Italia e da oltre i confini. Scopriamo insieme tutti gli eventi di stasera e di oggi pomeriggio.

Al cinema Astra, alle 17:30, continua la TOEI Animation Europe Festa, con la proiezione degli episodi n° 1071, 1072, 1073, 1074 di One Piece Gear Fifth. Al cinema Centrale, invece, Rai Teche con RaiPlay e Digital presentano alle 17.00 l'anteprima esclusiva della riedizione della seconda stagione di Spazio:1999, serie cult degli anni '70 che ha plasmato indelebilmente l'immaginario fantascientifico degli spettatori italiani. Gran finale alle 20:00 al Cinema Astra per l'anteprima di Diabolik - Chi sei? introdotta dai Manetti Bros.

In tema di fantasy italiano, la conduttrice televisiva e appassionata di manga, Beatrice Lorenzi presenta questo pomeriggio il suo libro d'esordio, Il cammino dei ciliegi (Sala Incontri Japan Polo Fiere). Una tavola rotonda su come si sta evolvendo il fantasy italiano con quattro straordinarie autrici nostrane: Chiara Cecilia Santamaria, Fiore Manni, Cecilia Randall, Licia Troisi (17:30, Auditorium del Suffragio).

All'auditorium San Girolamo dalle 18:00 si festeggiano i 30 anni di Magic: the Gathering e per l'occasione il creatore e Presidente storico della Wizards of the Coast, Peter Adkison, sarà a Lucca per presentare in anteprima italiana assoluta il lungometraggio Igniting the Spark. The Story of Magic: The Gathering, insieme alla regista Kelley Sleagle (Cavegirl Production) e ai produttori Brian Stillman (X-Ray Films) e Seth Polansky (Cavegirl Production).

Le emozioni continuano anche nell'Area Music. Si apre alle 18:30 con i mitici Raggi Fotonici e il loro "Cartoni alla lettera - lo show delle sigle letterali", con la partecipazione speciale del leggendario doppiatore Fabrizio Mazzotta. La sera alle ore 21:00 è previsto l'attesissimo concerto 1963/2023 - 60 anni con gli Oliver Onions: i fratelli De Angelis festeggeranno a Lucca 60 anni di sterminati successi e produzione discografica.

A loro si uniranno sul palco tanti amici con i quali il duo ha collaborato durante la lunga carriera: gli attori Franco Nero e Giancarlo Giannini, i cantautori Michele Zarrillo e Amedeo Minghi (quest'ultimo anche autore delle musiche del celebre Fantaghirò). In rappresentanza della Nazionale Cantanti ci saranno Paolo Vallesi e Moreno Il Biondo, mentre la conduzione della serata è affidata alla voce di Omar Fantini. A completare la magia di questo spettacolo unico e irripetibile sarà il coro degli ANIMEniacs, reduce dal successo a Italia's Got Talent.