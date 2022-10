Lucca Comics & Games 2022: i finalisti di Comics & Games Factory

Oggi, Venerdì 28 Ottobre, i finalisti di Comics & Games Factory sono saliti sul palco dell'area Intesa Sanpaolo e hanno presentato i loro lavori, i tre progetti della prima fase della call for ideas promossa da Lucca Crea srl e Lucca Comics & Games 2022 con la partnership esclusiva di Intesa Sanpaolo.

Si tratta di Scripta di Pietro Sgherzi, Liliana Costa, Tiziano Ottaviani; Trixo di Antonio Maestro, Salvatore Palombo e Maria El Asmar; Cosmunit di Valentina Accoto e Alexandra Gavrilescu. A giudicare i progetti migliori è stata una giuria di esperti composta da Emanuele Vietina, Claudia Vassena , Ilja Rotelli, Valeria Zaffina, Renato Franchi, Fabio Viola, Mario Cortese, Gabriele Troilo, Daniel Schmidhofer, Gian Luca Rocco e Patricia Consonni.

Dopo essere stati selezionati tra le oltre 43 ideas ricevute, i vincitori hanno partecipato a un programma di coaching durante il mese di settembre con professionisti del settore, che li hanno aiutati a mettere in piedi una versione rinnovata delle loro idee, più vicina al mondo del lavoro. È questa versione a essere stata presentata oggi sul palco, davanti al direttore di Lucca Comics & Games Emanuele Vietina, al pubblico, alla giuria è agli esperti di settore e stakeholder presenti, con l'obiettivo di dimostrarsi pronti ad andare con le proprie idee nel mondo, capaci di sfidare i venture capitalist e di andare alla ricerca di Angel investor.

Questi i pitch presentati:

Trixo (Antonio Maestro, Salvatore Palombo e Maria El Asmar) è la Prima Esports Gym Italiana, una struttura di 360 mq situata al centro di Napoli dedicata a tutti gli appassionati dell'Esports. Al suo interno i clienti potranno usufruire di 30 postazioni gaming, uno snack bar e un'ampia sala relax dove verranno trasmesse le competizioni Esports. Postazioni dedicate a videogiocatori e professionisti, Coaching, Allenamenti con Pro Player per singolo atleta o team ma anche Sessioni di Training mentale per professionisti sono le attività che avranno luogo all'interno della "palestra". L'obiettivo di Trixo è quello di diffondere la cultura del gaming in Italia attraverso l'educazione dei giovani e la promozione delle competizioni di esports.

Cosmunit (Alexandra Gavrilescu e Valentina Accotto): è la prima community per cosplayers su app. Un'applicazione in grado di tenere aggiornati su tutti gli eventi cosplay italiani e che, grazie allo spazio dedicato agli utenti, crei una community affezionata e positiva. Tramite questa applicazione si potranno ricevere informazioni e aggiornamenti sugli eventi dedicati a questo mondo e rimanere in contatto con gli iscritti: cosplayer, creatori di oggetti, costumi, fotografi e truccatori. Dall'interno della app sarà possibile organizzarsi per viaggiare insieme alla volta degli eventi d'interesse ma anche di vendere o comprare costumi e oggetti di seconda mano. L'app metterà a disposizione degli utenti la possibilità di scrivere tutorial o ricevere aiuto, pubblicare i propri lavori sulla propria pagina personale e anche trovare gruppi cosplay della propria regione,

Scripta (Liliana Costa, Pietro Sgherzi e Tiziano Ottaviani): un progetto nato nel 2017 che grazie a un lavoro di divulgazione attento e capillare è riuscito a creare una solida community. Ideato da un gruppo di amici uniti dalla passione per la narrativa, ha l'obiettivo di aiutare gli scrittori alle prime armi offrendo (a pagamento e non) servizi editoriali, consulenze di scrittura creativa, formazione e occasioni di confronto.

Con orgoglio commenta Emanuele Vietina, Direttore di Lucca Comics & Games: "Ascoltare gli speech oggi, tutti legati a progetti community based presentati all'interno di un community event, costruisce la fotografia più precisa di quello che è Lucca Comics & Games". Anche Claudia Vassena, Responsabile Sales&Marketing Digital Retail Intesa Sanpaolo, commenta: "Bellissima energia, freschezza, è bello parlare di sogni e sentire questi ragazzi raccontare i loro progetti".