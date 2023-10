Lucca Comics and Games 2023: Lucky Red presenta gli eventi Studio Ghibli

Ecco tutti gli eventi targati Studio Ghibli che avranno luogo presso il Lucca Comics and Games 2023: si parte mercoledì 1 novembre nel Loggiato Pretorio di piazza San Michele con l'apertura dell'esclusivo stand de Il ragazzo e l'airone dove sarà possibile acquistare il merchandise ufficiale Studio Ghibli.

Le attività allo stand proseguono giovedì 2 novembre, alle 16:00, con il firmacopie di 100 illustrazioni in regalo ispirate a Il ragazzo e l'airone e realizzate dall'illustratrice Loputyn - Jessica Cioffi. Di cinema, romanzi, fumetti e molto altro si parlerà nell'incontro "Studio Ghibli, andata e ritorno: il futuro prossimo dello studio d'animazione giapponese in Italia", che si terrà venerdì 3 novembre, alle 10:00 presso l'Auditorium San Francesco, in compagnia di Gianmaria Tammaro che condurrà il pubblico in un evento ricco di contenuti esclusivi e mai visti prima.

Dario Moccia e Luca Raffaelli saranno protagonisti del panel "Un film lungo una vita: due generazioni a confronto su Hayao Miyazaki". Moderato da Gianmaria Tammaro, si svolgerà sabato 4 novembre, alle 11:30 all'Auditorium San Francesco. E sempre sabato 4 novembre i visitatori di Lucca Comics & Games potranno partecipare al firmacopie di 100 illustrazioni in omaggio realizzate dall'illustratore Gigi Cavenago e dedicate a Il ragazzo e l'airone. Appuntamento alle 15:30 allo stand Il ragazzo e l'airone.

Gran finale domenica 5 novembre con "Miyazaki's Ghibli Universe: il raduno e la parata cosplay" (ore 12:00, Giardino degli osservanti - Cosplay garden) e l'anteprima de Il ragazzo e l'airone, il nuovo e atteso film di Hayao Miyazaki, che sarà proiettato alle 14:30 al Cinema Astra in versione originale con sottotitoli in italiano per poi arrivare nei cinema lunedì 1 gennaio 2024.