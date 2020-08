Lucca 2020 Changes: i padiglioni con gli stand non ci saranno

Il 10 luglio è stato annunciato che il Festival si sarà tenuto, ma in un format diverso rispetto a quello a cui siamo abituati. Così è nato Lucca 2020 Changes ed è fresca la notizia che, tra i vari cambiamenti, i padiglioni con gli stand non ci saranno.

Durante il nostro Ultrapop Festival avevamo parlato di qualche anticipazione su come sarebbe stato questo nuovo format di Lucca Comics, una tra le fiere più importanti, su suolo italiano, in merito ai mondi del fumetto, dell'animazione e dei giochi.

Dall'ufficio stampa ci giunge il comunicato che cita: "L'evento di quest'anno non si terrà nelle modalità consuete e, come anticipato durante la commissione consiliare del 20 luglio, presieduta dal vice sindaco della città di Lucca, Giovanni Lemucchi, confermiamo che l'edizione 2020 non prevede i padiglioni con gli stand. In città saranno organizzati solo eventi dal vivo a numero chiuso (spettacoli, presentazioni, performance) negli auditorium e nei palazzi storici."

Niente padiglioni, dunque, e potremmo assistere (strano a dirsi, per chi ha vissuto il Lucca Comics) a eventi e performance senza ingorghi e fiumi di gente. Sarà da capire, ovviamente, la disponibilità di posti e i relativi costi per poter assistere agli spettacoli, ma al momento ci confermano che: "Sarà una manifestazione diversa, che porterà lo spirito di Lucca in tutta Italia attraverso i Campfire: una fitta rete di fumetterie, librerie e negozi di giochi. Un festival amplificato a cui si potrà partecipare anche grazie alla programmazione digitale e a un nuovo straordinario luogo radiotelevisivo. Lucca Comics & Games cambia pelle, e vi aspetta a fine ottobre da casa e dal vivo, a Lucca e nei Campfire: Lucca Changes."

Non vi resta che seguirci per rimanere aggiornati su questa nuova esperienza a Lucca.