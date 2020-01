Luca Zingaretti, incidente in scooter a Roma: "Montalbano" sta bene

Luca Zingaretti è stato protagonista di un incidente a Roma mentre girava in scooter per via Cola di Rienzo: l'interprete de Il commissario Montalbano, per fortuna, sta bene.

Luca Zingaretti è stato protagonista di un incidente, oggi a Roma, mentre girava in scooter per la centralissima via Cola di Rienzo, nel quartiere Prati. Per fortuna il popolare attore non ha riportato nessuna ferita ed è subito tornato a casa, anche se in taxi.

Andata decisamente peggio allo scooter su cui Luca Zingaretti era a bordo, che ha subito gravi danni, come testimoniano alcune foto diffuse in rete da alcuni passanti che sono stati testimoni del fatto. L'attore, amatissimo dal pubblico e che, da 20 anni, presta corpo e anima al commissario Montalbano, è stato investito da un'auto questa mattina intorno all'ora di pranzo, venendo catapultato a terra dopo l'impatto che fortunatamente non ha avuto nessuna conseguenza sulla sua persona.

Così, mentre lo scooter su cui viaggiava ha avuto bisogno dell'intervento dei vigili per essere rimosso dalla strada, Zingaretti, soccorso immediatamente dall'automobilista responsabile del sinistro, è tornato a casa in taxi, senza bisogno di cure mediche. Luca Zingaretti intanto, dopo aver partecipato alla prima puntata di Danza con me lo scorso mercoledì 1° gennaio, tornerà con altri due attesissimi episodi de Il Commissario Montalbano a partire dal 9 marzo 2020, come sempre su Rai1. L'attore è anche regista delle due puntate, a sostituire Alberto Sironi, scomparso durante la scorsa estate.