Luca Ward: "Un mio podcast? Perché no, parlerei di attualità, poesie e quello che mi va"

Ogni mattina, una persona si alza e sa che dovrà correre per non arrivare tardi a lavoro. Quanto sarebbe bello, nel tram tram di ogni giorno, potersi concedere un momento di sollievo, ascoltando un podcast di Luca Ward in merito ad argomenti di attualità o anche semplici poesie?

Al nostro Ultrapop Festival, abbiamo chiesto al doppiatore Luca Ward Luca Ward se potremmo mai sentire la sua voce anche in un podcast. Ecco cosa ci ha risposto sul nostro canale Twitch:

Luca Ward in una scena del film Nauta, di Guido Pappadà

"In realtà me l'hanno proposto in tanti e l'idea era venuta in mente anche ad alcuni miei amici" - ha detto Ward - "infatti, c'è in ballo un progetto... Se lo facessi, mi piacerebbe farlo in maniera libera, condividendo qualche poesia, qualche pensiero del giorno, l'estratto di un libro. Magari quelli inerenti al mare, che li adoro."

Luca Ward è il Duca Ottavio Ranieri in Elisa di Rivombrosa

"Mi piacerebbe poter parlare di pensieri miei, magari inerenti all'attualità" - ha continuato Ward - "oggi giorno viviamo invasi da notizie false, sentite dai media. I tg sono fatti a compartimenti stagni ormai, son tutti uguali, dicono tutti le stesse cose. Un tempo c'erano i grandi giornalisti che pagavano a caro prezzo per dire la verità, oggi sono tutti schierati, non trovi le cose importanti nelle prime pagine, solo robaccia. La carta stampata e i tg hanno ancora una grande responsabilità, devono certificare le loro notizie, ma il problema è che anche se danno una notizia sbagliata, non succede nulla. Io se se faccio un errore, rischio la carriera! Loro non pagano mai, devono rincorrere la notizia e basta, ma la stampa non dovrebbe essere schiava del servizio giornalistico, dovrebbe essere al servizio della verità. Portiamo un po' di positività, che di cose belle capitano ogni giorno, non soltanto tragedie e catastrofi. Portiamo una bella informazione!"