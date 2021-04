Luca Ward su Alberto Angela: "Se fossi una donna gli farei la corte"

Se Luca Ward fosse una donna non ci penserebbe due volte a corteggiare Alberto Angela, con cui collabora dal 2018 per Ulisse - Il piacere della scoperta.

Luca Ward non ci penserebbe due volte: se fosse una donna non esiterebbe a corteggiare Alberto Angela, con cui collabora fin dal 2018 in veste di doppiatore. L'audace dichiarazione è arrivata nel corso di una recente intervista.

Parlando della sua autobiografia, Il talento di essere nessuno, arrivata in tutte le librerie lo scorso 31 marzo, Luca Ward ha fatto anche un punto sugli impegni lavorativi più recenti, tra cui trova spazio anche la nuova stagione di Ulisse - Il piacere della scoperta. Partito stasera con la puntata dedicata alla Roma imperiale, il programma ha visto ancora una volta la partecipazione di Ward come voce narrante. Il noto doppiatore collabora con la produzione dello show divulgativo da 3 anni e dalle colonne del Messaggero ha espresso tutta la propria stima per il conduttore, Alberto Angela, a modo suo: "Alberto è fantastico, se fossi una donna gli farei la corte. Sono orgoglioso di far parte della squadra".

A proposito di Ulisse, proprio dalla bocca di Luca Ward è arrivata una ghiotta anticipazione su uno dei prossimi appuntamenti: "Da non perdere la puntata dedicata agli Etruschi, lì sarò anche in video e io che sono il mago della parola sarò messo in difficoltà da Alberto".