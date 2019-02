Lo chiamavano Jeeg Robot: Luca Marinelli si scaglia contro i meme razzisti!

Luca Marinelli è stato amatissimo dai fan quando ha interpretato lo Zingaro in Lo chiamavano Jeeg Robot, la pellicola di Gabriele Mainetti nominata a 17 David di Donatello nell'edizione del 2016. Alcuni fan di una particolare fede politica hanno però esagerato secondo l'attore, che si è scagliato contro chi ha utilizzato la sua immagine per creare dei meme razzisti e xenofobi.

Luca Marinelli è infatti venuto a conoscenza che diverse persone hanno usato una delle frasi più ripetute dai fan del film, "Io solo una coso vojo sapè", per abbinarla a frasi di contenuto xenofobo o razzista. L'attore ha quindi pensato di rispondere con la creazione di un ulteriore meme, in cui si scaglia contro gli 'ideatori' di questi meme:

"Sento che deve uscire un meme fatto da me. Io solo una cosa vojo sapè, chi sei tu che usi la mia immagine per messaggi xenofobi e carichi di odio? Vergognati".

Tantissimi apprezzamenti tra i fan dell'attore, che nei commenti sono quasi all'unanimità schierati dalla sua parte, condannando la deriva xenofoba del web e della quotidianità in molte realtà. Proprio grazie alla sua interpretazione in Lo chiamavano Jeeg Robot, Marinelli ha vinto il David di Donatello come miglior attore non protagonista.

Stesso scenario razzista ha coinvolto qualche giorno fa Sophie Turner, la Sansa Stark de Il trono di spade. Un account twitter ha usato l'immagine dell'attrice all'interno di un meme sulla supremazia della razza ariana e la cosa non è sfuggita alla sua interprete, che è intervenuta con un tweet di risposta ottenendo la sospensione della pagina. Sophie Turner ha risposto all'immagine razzista con un altro tweet: "Vi prego, non usatemi per diffondere il razzismo".