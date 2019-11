Luca Barbareschi rinviato a giudizio per i fondi al Teatro Eliseo

Luca Barbareschi, direttore artistico del Teatro Eliseo di Roma, è stato rinviato a giudizio nell'ambito dell'indagine sui fondi da destinare al teatro , con l'accusa di traffico di influenze illecite.

Insieme a Luca Barbareschi sono finiti nel registro degli indagati anche l'ex ragioniere generale dello Stato, Andrea Monorchio, e una terza persona. Il processo si terrà il prossimo 22 aprile e sancirà se l'attore e regista abbia davvero esercitato pressioni illecite per far sì che il teatro romano ottenesse 4 milioni di euro dalla Finanziaria del 2017. Immediate le reazioni della difesa e dello stesso Barbareschi, che ha dichiarato: "Traffico di influenze? Arrestatemi. Da 5 anni chiedo fondi per la cultura. Signor giudice che faccio? Oggi chiudo l'Eliseo e mando tutti a casa? [...] L'Eliseo non funziona senza soldi, altrimenti sarei un premio Nobel. Non ho corrotto nessuno, ci ho rimesso finora solo tanti soldi. Mi sono affidato a un lobbista per sollecitare una legge sulla cultura in Parlamento, è reato? Questo non è un paese normale, è un paese finito, me ne voglio andare".

Reazione sorpresa anche da parte dell'avvocato della difesa, Paola Baldicci, che dichiara: "La cosa che stupisce è che la decisione del giudice non entra nel merito ma si basa sull'uso di intercettazioni nell'ambito di un altro processo e tra altre persone che non hanno nulla a spartire con Luca Barbareschi e il suo impegno per salvare il teatro Eliseo, che se è ancora aperto lo dobbiamo a lui".