Luca Barbareschi a La vita in diretta: “Ai miei figli non lascerò nessuna eredità”

I figli di Luca Barbareschi non potranno contare sull'eredità del padre: il conduttore lo ha spiegato a La vita in diretta rivelando i motivi della sua decisione.

Luca Barbareschi non lascerà ai figli la sua eredità: la rivelazione a sorpresa è stata fatta dallo stesso conduttore nel corso de La vita in diretta. Barbareschi ha spiegato che dopo avergli pagato scuole di primo livello ora i figli devono farsi strada da soli, contando sulle proprie forze.

Sono 6 i figli di Luca Barbareschi, dal primo matrimonio con Patrizia Fachini sono nate Eleonora, Beatrice ed Angelica. Dalla relazione con Elena Monorchio sono nati Francesco Saverio e Maddalena. Del sesto figlio, probabilmente il primo in ordine cronologico, Luca Barbareschi è venuto a sapere da qualche anno, il ragazzo è nato da una breve relazione che ha avuto da giovane con una ragazza statunitense.

Ebbene ad oggi l'attore sembra intenzionato a lasciare i figli a bocca asciutta dopo la sua morte: Luca Barbareschi ha fatto sapere che non ha intenzione di includerli nel testamento. Ieri a La vita in diretta si è parlato delle dichiarazioni dell'imprenditore Guido Barilla che, rivolgendosi ai più giovani, ha detto: "Ragazzi, rinunciate ai sussidi. Mettetevi in gioco". Quando a Luca Barbareschi è stato chiesto il suo parere, il conduttore ha parlato dei suoi figli e di come intende comportarsi dopo la sua morte.

"Ho deciso che non lascerò nulla ai miei figli. Darò in eredità i miei averi a qualche fondazione che fa opere di bene", ha dichiarato Luca, che ha confermato che con i figli è in ottimi rapporti. I motivi della sua decisione non riguardano quindi la sfera affettiva: "Ho dato loro un'istruzione fuori dal comune, nelle migliori università dal costo di 900mila euro in cinque anni - ha chiarito Barbareschi - per questo ho deciso di non lasciare loro niente, dopo gli studi devono cavarsela da soli. Ho visto i figli dei miei amici essere viziati. Mia figlia, che è una designer, si è comprata casa da sola a trent'anni e ha una sua piccola azienda".