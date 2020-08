Luca Argentero e sua figlia: la foto su Instagram vi farà sciogliere

Luca Argentero si gode il meritato riposo estivo insieme a sua figlia, la piccola Nina Speranza, nata lo scorso 21 maggio, della quale ha condiviso una dolcissima foto sul suo profilo Instagram.

È stata una primavera da incorniciare quella del 2020 per Luca Argentero: dopo il successo di Doc - Nelle tue mani è diventato padre per la prima volta, lo scorso 21 maggio, quando la sua compagna Cristina Marino ha partorito la piccola Nina Speranza. L'attore annunciò l'evento su Instagram e ieri sempre sul suo profilo ha condiviso la prima foto della bambina. Lo scatto è preso dalla giusta distanza per non far vedere il volto di Nina. Padre e figlia sono su un'amaca, Luca ha il sorriso orgoglioso del neo papà e nella didascalia accanto al post scrive: "Ho incontrato una ragazza interessante, ci siamo fermati a parlare un po', dice di essere felice..."

Inutile sottolineare che la foto ha ricevuto una pioggia di like e commenti tra cui spicca quello della mamma della bambina e compagna di Luca, Cristina Marino, che ha commentato il post con le parole di una canzone di Eros Ramazzotti: "Più bella cosa non c'è". I follower attendono con ansia anche l'inizio delle puntate finali della fiction, Luca Argentero ha annunciato che le riprese di Doc - nelle tue mani sono terminate e il dottar Fanti, il personaggio interpretato da Luca, tornerà in autunno.