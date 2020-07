Doc - Nelle tue mani, Luca Argentero: “Riprese finite, saranno puntate pazzesche”

Luca Argentero ha annunciato sui social la fine delle riprese di Doc - Nelle tue mani, le ultime otto puntate andranno in onda ad autunno.

È l'annuncio che milioni di italiani stavano aspettando, la lavorazione delle ultime otto puntate di Doc - Nelle tue mani è finita. La notizia è stata data direttamente dal protagonista, Luca Argentero ha scritto su Instagram: "Missione compiuta!!! Abbiamo finito di girare le nuove puntate", dall'attore arriva anche una promessa: "le vedrete in autunno... sono pazzesche... come la squadra che le ha realizzate", Luca ha pubblicato una foto con in mano il ciak dell'ultima scena.

Le prime otto puntate di Doc - Nelle tue mani hanno ottenuti ascolti al di sopra delle aspettative, un successo forse favorito dal particolare momento che l'Italia stava attraversando, ma sicuramente meritato. Nella fiction Luca interpreta il dottor Andrea Fanti, la storia è ispirata al libro di Pierdante Piccioni, ex primario vittima di un brutto incidente stradale, a seguito del quale ha perso dodici anni di memoria. Accanto ad Argenterò nel cast troviamo Matilde Gioli, Gianmarco Saurino, Sara Lazzaro, Raffaele Esposito, Silvia Mazzieri, Pierpaolo Spollon, Simona Tabasco, Elisa Di Eusanio e Giovanni Scifoni.

