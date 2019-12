Luca Argentero: furto a casa dell'attore, i ladri rubano il Telegatto!

Luca Argentero è stato vittima di un furto nella sua casa di Torino ed è stato lui stesso a darne comunicazione, raccontando che i ladri gli hanno rubato il Telegatto, ma per i fan qualcosa non torna.

Luca Argentero e il suo Telegatto sono stati vittima di un furto, ieri a Torino: a darne comunicazione lo stesso attore sui social, ma i conti non tornano per i fan che, ricordando alcuni recenti spot come quello di Emanuele Filiberto, pensano ad una trovata pubblicitaria.

Essere derubati nella propria casa è sempre un evento che segna, ma se alla fine viene rubato solo un Telegatto allora puoi dire che ti è andata bene. Luca Argentero non la pensa così, ieri mattina dal sull'account di Twitter ha tuonato contro chi è entrato a casa sua: "ladri che mi sono entrati in casa e mi hanno rubato il Telegatto meritano una giustizia karmica esemplare...".

I ladri che mi sono entrati in casa e mi hanno rubato il Telegatto meritano una giustizia karmica esemplare...

Perché il Telegatto? Perché???? 😢😢😢😢 — LUCA ARGENTERO (@Lucaargentero) December 8, 2019

In tutta questa storia ci sono almeno due però: l'ex concorrente del Grande Fratello ha mai ricevuto il Telegatto? Scorrendo la lista dei vincitori fino al 2008, ultimo anno della premiazione lanciata dal settimanale Sorrisi e Canzoni TV, il nome di Luca non compare. Come ha precisato il suo manager, tuttavia, nel 2014 durante il Roma Fiction Fest Luca Argentero ha ricevuto un telegatto speciale direttamente dalle mani di Aldo Vitali, direttore di TV, Sorrisi e Canzoni.

Archiviato il primo "ma" si passa al secondo: possibile che la refurtiva consista solo in un Telegatto? Ecco perchè, per alcuni, quel tweet potrebbe nascondere un altro annuncio.

Appena pubblicata la notizia, i follower di Luca Agrentero hanno reagito in modo diverso. Chi non è stato tenero con Argentero ha scritto "c'è stato un errore e se lo so' ripreso". Qualcun altro, evidentemente grande ammiratore dell'attore, esagerando ha detto "Non disperare per il Telegatto, tu meriti l'oscar. E prima o poi lo avrai te lo dico io". La maggior parte l'ha presa sul ridere parlando di topi di appartamento che rubano Telegatti.