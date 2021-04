Loving Vincent: l'incredibile realizzazione del film "dipinto ad olio"

Loving Vincent è un film d'animazione sperimentale britannico-polacco del 2017, diretto da Dorota Kobiela e Hugh Welchman. E' il primo film della storia del cinema ad essere stato interamente dipinto con la tecnica pittorica dell'olio su tela: la pellicola è stata realizzata grazie alla rielaborazione di oltre mille dipinti.

Loving Vincent: un momento del film

Quasi 1100 dipinti, realizzati da 125 artisti provenienti da varie parti del mondo, sono stati rielaborati al fine di ottenere un totale di 66 960 fotogrammi. Alcuni quadri sono stati riadattati modificando il rapporto, aggiungendo parti, scambiando il giorno con la notte, il tempo meteorologico o perfino le stagioni.

La tecnica rotoscope è stata utilizzata per la maggior parte del film, girando 60 minuti di materiale di riferimento in 12 giorni. Inizialmente il progetto era stato concepito come un cortometraggio di sette minuti ma in seguito Dorota Kobiela, una pittrice, decise di realizzare un vero e proprio film, dopo aver studiato le tecniche e la vita dell'artista attraverso le sue lettere.

Loving Vincent: un'immagine tratta dal film

Su Rotten Tomatoes la pellicola ha un indice di approvazione dell'85% basato su 158 recensioni, con una valutazione media di 7,26 / 10. Il consenso critico del sito web afferma: "I risultati visivi abbaglianti di Loving Vincent rendono questo biopic di Van Gogh che vale la pena cercare, anche se la sua narrazione è composta in modo molto meno efficace."