LoveMi, Chiara Ferragni si commuove per il ritorno sul palco di Fedez e J-Ax

La reunion di Fedez e J-Ax sul palco ha commosso Chiara Ferragni: la pace è stata festeggiata durante LoveMi, l'evento benefico organizzato dai due cantanti in Piazza Duomo al quale hanno partecipato numerosi artisti. Il concerto, trasmesso su Italia 1, è stato presentato da Eleonoire Casalegno e Aurora Ramazzotti, con Gabriele Vagnato.

LoveMi è stato ufficializzato lo scorso 23 maggio, il giorno prima Fedez e J-Ax avevano pubblicato su Instagram un post in cui annunciavano, per la gioia dei fan, di aver fatto pace. Il concerto ha avuto uno scopo benefico, i fondi sono stati devoluti alla Fondazione Tog, un centro che offre cure riabilitative gratuite per bambini con gravi patologie neurologiche.

Quattro anni dopo il litigio i due artisti si sono ritrovati sul palco, la reunion è iniziata con una piccola gag da parte di Fedez, "Io e Ax abbiamo litigato e quindi questa canzone la canterò da solo", ha detto il rapper milanese attaccando con il brano 'Vorrei ma non posto'. Dopo le prime note sul palco si è palesato J-Ax, accolto dal boato del pubblico. Mentre la piazza cantava con loro, l'ex Articolo 31 ha esternato la sua emozione dicendo "Io sono per la prima volta senza parole, suoniamo va" . Poco dopo Fedez gli ha replicato "Alessandro siamo invecchiati". La reunion è stata suggellata dalle lacrime di emozione di Chiara Ferragni

È stata una serata carica di emozioni per l'imprenditrice digitale, commossa anche quando Fedez ha parlato del tumore che lo ha colpito negli scorsi mesi e l'ha ringraziata per il sostegno che gli ha dato. "Grazie a tutti voi, pubblico, per aver reso possibile ciò. Fino a tre mesi fa non avrei mai pensato di poter reggere un concerto di un'ora. Grazie ai medici e alla persona più importante che mi è stata vicino in questo periodo. Grazie a mia moglie, ti amo, amore".