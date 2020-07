Lovecraft Country: la data di uscita della serie annunciata da HBO

Lovecraft Country ha ora una data di uscita: domenica 16 agosto la serie prodotta da Jordan Peele, J.J. Abrams e Misha Greene debutterà infatti sugli schermi americani di HBO.

La tv via cavo ha inoltre condiviso online un poster inedito del progetto che mostra una macchina in viaggio che intraprende una strada piuttosto minacciosa e in cui appaiono delle creature terrificanti.

Be careful what you search for. #LovecraftCountry premieres August 16 on @HBO. pic.twitter.com/6WgKOREYIq — Lovecraft Country (@LovecraftHBO) July 1, 2020

La serie Lovecraft Country, tratta dal romanzo scritto da 2016 da Matt Ruff, è stata creata da Misha Green (Underground), e racconta la storia di Atticus Freeman (Jonathan Majors) che unisce le forze con la sua amica Letitia (Jurnee Smollett) e suo zio George (Courtney B. Vance) per intraprendere un viaggio negli anni Cinquanta per cercare suo padre (Michael K. Williams), misteriosamente scomparso. Questa situazione dà il via a una lotta per la sopravvivenza e superare ostacoli legati al razzismo e mostri terrificanti.

Nel cast ci sono anche Wunmi Mosaku, Aunjanue Ellis, Abbey Lee e Tony Goldwyn.

Il premio Oscar Jordan Peele e J.J. Abrams hanno collaborato per produrre la serie soprannaturale a sfondo razziale in arrivo su HBO. A produrre lo show e a dirigerne il pilot c'è Yann Demange.