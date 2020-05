Love, Victor: il trailer della nuova serie passata da Disney+ a Hulu

La serie Love, Victor, inizialmente ideata per Disney+, debutterà a giugno su Hulu: ecco il trailer dello spinoff di Tuo, Simon.

Love, Victor, di cui è stato condiviso il trailer, è la serie in arrivo su Hulu.

Il video introduce il protagonsita che dà il titolo alla storia, Victor, che si è trasferito a Creekood, Altanta, tra problemi di cuore e nei confronti del prossimo.

La serie Love, Victor ha come portagonista l'attore Michael Cimino nel ruolo del nuovo arrivato in città che si ritrova alle prese con problemi personali e la ricerca della propria identità. Nel cast anche George Sear, Mason Goodling, James Martinez, Ana Ortiz e Sophia Bush.

Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger hanno creato il progetto ideato come spinoff del film Tuo, Simon, di cui sono anche produttori esecutivi.

La prima stagione è omposta da dieci episodi e Hulu, che ha "ereditato" il progetto inizialmente ideato per Disney+, sembra abbia già dato il via libera alla produzione della seconda stagione.