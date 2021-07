Love, Victor 3: Hulu annuncia il rinnovo della sua serie

Love, Victor 3 ha ottenuto il via libera da parte di Hulu che ha comunicato il rinnovo del progetto, ideato come spinoff televisivo sequel del film Love, Simon.

L'annuncio è stato compiuto con un breve video condiviso via Twitter in cui si riepilogano alcuni dei momenti salienti delle precedenti puntate.

La seconda stagione di Love, Victor ha mostrato il protagonista ritornare nei corridoi del liceo Creekwood dopo aver fatto coming out. Victor deve però affrontare le difficoltà dei suoi genitori nell'accettare la sua rivelazione, la sua ex Mia che ha il cuore spezzato, e i problemi rappresentati dall'essere un atleta apertamente gay, il tutto mentre cerca di gestire il suo rapporto con Benji.

Nel cast ci sono Michael Cimino, Rachel Hilson, Anthony Turpel, Bebe Wood, Mason Gooding, George Sear, Isabella Ferreira, Mateo Fernandez, James Martinez, e Ana Ortiz.

Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, autori della sceneggiatura del film Love, Simon di cui la serie è uno spinoff, sono coinvolti come produttori esecutivi in collaborazione con Brian Tanen, Jason Ensler, Isaac Klausner, Marty Bowen, Adam Fishbach, Wyck Godfrey, Pouya Shahbazian e Adam Londy.