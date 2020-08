Love, Victor 2: Hulu annuncia il rinnovo della serie

Love, Victor 2 ha ufficialmente ottenuto il via libera alla produzione da parte di Hulu che ha annunciato il rinnovo della serie per una seconda stagione.

La storia del giovane studente del liceo alla ricerca della propria identità proseguirà quindi con dieci nuove puntate.

La serie Love, Victor ha come protagonista l'attore Michael Cimino nel ruolo del nuovo arrivato in città che si ritrova alle prese con problemi personali e la ricerca della propria identità.

Nel cast anche George Sear, Mason Goodling, James Martinez, Ana Ortiz e Sophia Bush.

Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger hanno creato il progetto ideato come spinoff del film Tuo, Simon, di cui sono anche produttori esecutivi.

La prima stagione dello show, ispirato al libro Simon vs. the Homo Sapiens Agenda di Becky Abertalli, è stata composta da dieci episodi e Hulu, che ha "ereditato" il progetto inizialmente ideato per Disney+.