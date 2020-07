Love Story Night, il ciclo di film in costume da stasera su Paramount Network

Paramount Network continua a regalare ai suoi milioni di storylovers un'estate romantica con il ciclo Love story Night: da stasera la rassegna prosegue con tre imperdibili film in costume, Ragione e sentimento, L'età dell'innocenza e Piccole donne. Tre storie dal fascino intramontabile, ambientate tra la fine del settecento e l'ottocento, che il cinema restituisce con tutta la forza e bellezza del loro tempo - grazie a set minuziosamente ricostruiti, costumi e scenari evocativi di un mondo narrativo che così resta immortale.

Il viaggio cinematografico inizia stasera alle 21.10, con Ragione e sentimento di Ang Lee, film interpretato da un grande cast formato da: Alan Rickman, Emma Thompson, Gemma Jones, Greg Wise, Hugh Grant e Kate Winslet. L'opera si ispira al celebre romanzo di Jane Austen ed è ambientato nell'Inghilterra del primo ottocento. Al centro della scena la storia delle donne Dashwood, rimaste indebitate a seguito della morte del capofamiglia. Il film ha ricevuto ben 7 candidature e vinto un Premio come Miglior sceneggiatura agli Oscar del 1996.

Daniel Day Lewis e Michelle Pfeiffer in una scena de L'età dell'innocenza

Giovedì 30 luglio alle 21.10, l'appuntamento imperdibile è con il capolavoro di Martin Scorsese L'età dell'innocenza con Geraldine Chaplin, Michelle Pfeiffer e Winona Ryder. Tratto dal romanzo premio Pulitzer di Edith Wharton, il film è ambientato nella New York di fine ottocento e racconta la tormentata storia d'amore tra il giovane avvocato Newland Archer, promesso sposo alla benestante e dolce May e la divorziata Ellen, bellissima cugina di May da poco tornata in città.

Piccole donne: il romanzo e gli adattamenti

Giovedì 6 agosto alle 21.10, va in onda l'immortale storia raccontata nel film Piccole donne, diretto da Gillian Armstrong, con Susan Sarandon, Winona Ryder, Gabriel Byrne, Trini Alvarado, Christian Bale, Claire Danes, Kirsten Dunst e Samantha Mathis. La trama ruota intorno alla vita delle sorelle March: Jo, Meg, Beth e la piccola Amy, tanto diverse quanto unite da un profondo legame rafforzato dalla madre Marmee, ritrovatasi sola dopo la partenza del marito per la guerra di secessione. Nonostante le ristrettezze economiche della famiglia, le giovani di divertono, crescono, si avvicinano all'amore ed alle difficoltà della vita, anche dovute al momento storico.