Love Actually, Keira Knightley: "Ecco cosa succederà alla fine al mio personaggio"

Keira Knightley rivela cosa succederà alla sua Juliet dopo i titoli di cosa di Love Actually - L'amore davvero.

Keira Knightley ha provato a immaginare il seguito della storia del suo personaggio in Love Actually - L'amore davvero, romantica commedia corale inglese amatissima dai fan di tutto il mondo.

Love Actually: Keria Knightley e Chiwetel Ejofor

In una scena memorabile del film il personaggio di Mark (Andrew Lincoln) bussa alla porta del suo migliore amico, Peter (Chiwetel Ejiofor), e della moglie di Peter, Juliet (Knightley). Con l0aiuto di una serie di cartelli, Mark dichiara il suo amore per Juliet. La scena si chiude con un dolce bacio, ma alcuni fan si sono chiesti cosa accadrà a Mark e Juliet dopo i titoli di coda.

Keira Knightley ha provato a immaginare cosa accadrà alla sua Juliet al suo rientro in casa con Entertainment Weekly spiegando:

"Non ho riguardato il film di recente, ma so che resterò con mio marito!".

Love Actually, Hugh Grant non ricorda la trama del film: "Come finisce?"

Nel 2017, lo sceneggiatore e regista Richard Curtis ha prodotto un minisequel di 15 minuti per il Red Nose Day Indeed, rivelando che Juliet è davvero rimasta con Peter mentre Mark ha finito per sposare la sua cotta di celebrità di lunga data, Kate Moss.