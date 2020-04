Louis C.K. scherza sulle accuse di molestie sessuali nella nuova stand-up comedy

Lo scorso sabato il comico Louis C.K. ha diffuso una nuova stand-up comedy, parlando della sua vita dopo le accuse di molestie sessuali ricevute da alcune colleghe e che lui stesso ha confermato, raccontando il suo atteggiamento e la conseguente caduta in disgrazia.

Il comico, scomparso dalle scene dopo le forti accuse poi confermate, ha deciso di pubblicare una nuova stand-up comedy in un momento in cui, secondo lui, la gente ha bisogno di divertirsi. Purtroppo la sua comicità non è stata ben vista da molti utenti, che hanno trovato di cattivo gusto la sua trovata di parlare di un argomento così delicato.

Le accuse rivolte contro Louis C.K. parlavano di masturbazione presenza di alcune donne senza il loro esplicito consenso, argomento di cui il comico ha parlato durante questo nuovo show che ha diffuso: "Mi piace masturbarmi, non mi piace stare da solo, è tutto ciò che posso dire. Mi sento solo, triste. Mi piace la compagnia. Mi piace condividere."

Un modo particolare per alleviare la tristezza di questo periodo che, però, secondo lo showman sarebbe quello più adatto per allietare le persone costrette in quarantena. Nello stesso speciale, inoltre, Louis C.K. ha incluso anche battute su necrofilia, pedofilia, terrorismo, persone con disabilità, olocausto.