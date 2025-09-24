Louis C.K. ha ammesso di essersi "sentito libero" dopo che le accuse di molestie sono emerse

Il comico e regista americano ha raccontato la sensazione provata immediatamente dopo che le accuse lo hanno investito e costretto a mettere in pausa la sua carriera

Louis C.K. ha affermato di essersi "sentito libero" quando sono venute alla luce le accuse di molestie sessuali a suo carico. Il comico, che in seguito ha ammesso la fondatezza delle accuse, ha detto che perdere il suo prestigio a Hollywood è stato "una cosa bella".

Durante un'intervista con Theo Von su This Past Weekend, C.K. ha dichiarato che è stato come essersi tolto un peso di dosso: "Quando la vita ti incasina le cose... c'è un sollievo", ha raccontato. "Perché avevo cercato per anni di gestire problemi interiori... facevo cose di cui mi vergognavo". Il comico ha aggiunto che continuare a nascondere una parte di sé mentre era sotto i riflettori era un vero inferno.

E ha anche riconosciuto che, anche quando qualcuno dava il suo consenso, lui lo "usava". "Stai usando un'altra persona", ha spiegato, "non stai cercando di stare con lei. Ci è voluto molto tempo per capirlo".

Louis C.K. nella serie Louie, stagione 5

La voglia di aiutare gli altri e di chiedere scusa

Louis C.K. ha anche affermato che ora vede le conseguenze delle accuse pubbliche contro di lui in modo molto diverso. "All'improvviso, nessuno mi amava più", ha detto. "Ero completamente sconvolto. È stato davvero pazzesco. Ma ora la vedo come qualcosa di bello. La vedo come la mano di Dio, o come volete chiamarla. È stata una cosa positiva, premurosa, che mi ha detto: 'Amico, devi smetterla. Devi smetterla. Devi uscire da tutto questo'".

C.K. ha parlato del suo percorso nei gruppi anonimi per i dipendenti dal sesso, sostenendo che la sua esperienza può servire ad aiutare altri. "Il fatto che la mia rovina possa essere una montagna a cui gli altri si appoggiano... è un dono", ha affermato.

Infine, il comico ha espresso il desiderio di chiedere scusa in modo più pubblico e netto: "Vorrei poter avere un momento semplice in cui dire 'Sì' a tutto ciò che è successo, e dire che mi dispiace", ha detto. "Sto cercando di migliorare, ma non posso provarlo a tutti - è una cosa privata".

Louis C.K. nella serie Louie

Le accuse di molestie a Louis C.K. in piena esplosione #MeToo

Nel 2017, cinque donne hanno accusato il comico di "condotta sessuale inappropriata". Secondo le denunce riportate dal New York Times, in vari casi l'attore avrebbe chiesto di masturbarsi davanti alle vittime oppure lo avrebbe fatto davvero, sia di persona sia al telefono, spesso in situazioni in cui le donne erano sue colleghe o aspiranti comiche, quindi in una posizione vulnerabile. Alcune delle donne coinvolte sono Dana Min Goodman, Julia Wolov, Rebecca Corry e Abby Schachner; una quinta donna è rimasta anonima.

Louis C.K. ha ammesso che le accuse erano vere e che aveva abusato del suo potere, specie perché le donne lo ammiravano e ritenevano che non avrebbe rifiutato comportamenti che lui proponeva. Ha espresso quindi rimorso per il dolore causato, dicendo di aver agito "in modo irresponsabile" e di aver sottovalutato l'impatto delle sue azioni. Le accuse hanno avuto conseguenze professionali: film cancellati, rapporti interrotti da emittenti come HBO e FX, e un significativo danno reputazionale.