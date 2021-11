Lou Cutell: l'attore di Seinfeld e Grey's Anatomy morto a 91 anni

Lou Cutell, interprete del proctologo Dr. "Assman" Cooperman in Seinfeld e volto di Grey's Anatomy, è morto il 21 novembre 2021 all'età di 91 anni. L'attore aveva alle spalle una carriera cinquantennale costellata di partecipazioni sul piccolo e grande schermo.

Una foto di Lou Cutell

L'annuncio del decesso di Lou Cutell è stato diffuso su Facebook dall'amico Mark Furman, che ha scritto:

"Dopo 91 anni e una vita fantastica, il mio amico Lou Cutell è tornato a casa. Attore di cinema, teatro e caratterista. Big Larry in Pee Wee's Big Adventure, Ass Man in Seinfeld, Abe in Grey's Anatomy S12, E4. Mi ha portato a casa di Lucille Ball nel 1986. Riposa in pace Lou".

"Oltre al nostro film, il mio lavoro preferito di Lou è stato il medico alieno nel 1965 in Frankenstein Meets the Spacemonster. nella vita reale era una persona dolce, meravigliosa, affettuosa e comprensiva. Ed era incredibilmente divertente" si legge in un posto pubblicato dall'account Twitter ufficiale di Pee-wee Herman Twitter. Lou Cutell ha interpretato The Amazing Larry in Pee-wee's Big Adventure.

Nato il 6 ottobre 1930 a New York City, Lou Cutell ha iniziato la sua carriera a teatro. Ha interpretato William Berry in The Young Abe Lincoln, che ha avuto un breve passaggio a Broadway nel 1961 e si è esibito anche Off-Broadway.

Seinfeld: 25 motivi che ne fanno la migliore sitcom di sempre

L'attore è apparso in numero serie tv in veste di guest star, tra queste The Dick Van Dyke Show, The Wild Wild West, The Golden Girls, Newhart e My Three Sons.

Cutell ha interpretato il ruolo del Dottor Howard Cooperman nell'episodio di Seinfeld del 1996, The Fusilli Jerry. L'episodio vede Kramer (Michael Richards) ritirare le sue nuove targhe alla motorizzazione, solo per scoprire che sono le targhe di qualcun altro. Supponendo che le lastre possano appartenere a un proctologo, Kramer scopre per caso che appartengono al Dottor Cooperman.