Lotte Verbeek, dalla star di Outlander un appello: "Il cinema è vivo, torniamo al cinema"

Lotte Verbeek chiede al pubblico di tornare al cinema perchè e ancora vivo: l'appello della star di Outlander arriva durante la 17a edizione del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie. L'attrice olandese fa parte della giuria della kermesse ideata e diretta da Ezio Greggio.

Nel video che potete vedere qui sopra l'attrice olandese Lotte Verbeek loda la professionalità degli italiani che lavorano dietro le quinte per la preparazione di un film "ho lavorato con i parrucchieri, costumisti, truccatori, loro sono tutti bravissimi". Il discorso della star è rafforzato da Ezio Greggio che ricorda i numerosi riconoscimenti ricevuti dagli italiani che lavorano dietro lo schermo.

In un clima di massima sicurezza si è aperta lunedì con successo la 17a edizione del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, la kermesse cinematografica ideata e diretta da Ezio Greggio, con il Film francese fuori concorso Un Triomphe, per la regia di Emmanuel Courcol. Durante la conferenza stampa svoltasi ieri mattina presso il Fairmont Hotel di Monte-Carlo alla presenza di Ezio Greggio e di tutta la giuria l'augurio unanime di quest'anno è stato quello di ricominciare a ridere insieme, ribadendo l'importanza del sorriso e del condividere. L'imperativo è quello di rispettare le regole per poter tornare finalmente a stare vicini. "The Show must go on! Voglio inoltre lanciare un appello alle autorità di tutto il mondo affinché trovino delle soluzioni per spingere la gente ad andare al cinema" ha dichiarato il direttore e ideatore della Kermesse Ezio Greggio. Lo ha incalzato il Presidente di Giuria Nick Vallelonga che ha affermato "Dopo tanti mesi di isolamento bisogna tornare alla vita e ricreare aggregazione in tutta sicurezza".

Tante proiezioni di film italiani, francesi e internazionali in concorso e fuori concorso attendono la giuria che per la prima volta quest'anno si cimenterà nel giudicare anche i cortometraggi d'autore in lista per lo Short Comedy Award. Attesissima anche l'anteprima mondiale di The Comeback Trail diretto da George Gallo con Robert De Niro, Morgan Freeman, Tommy Lee Jones, Zach Braff e Kate Katzman che sarà ospite del festival.

LA GIURIA

E' il premio Oscar Nick Vallelonga, sceneggiatore e produttore di Green Book a presiedere la giuria della 17a edizione del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie. Nick Vallelonga oltre ad aver diretto i film In the Kingdom of the Blind, The Man with One eye is King e Choker e Stiletto ha scritto la sceneggiatura di Deadfall ed è salito alla ribalta grazie al Film di Peter Farrelly Green Book che ha conquistato 3 Academy Awards e 3 Golden Globes.

Ad affiancare lo stimato cineasta in giuria l'attrice Sabrina Impacciatore, nota al grande pubblico per aver interpretato i film più iconici del regista Gabriele Muccino (L'Ultimo Bacio, Baciami ancora, A casa tutti bene) e vincitrice del Ciak d'oro per N ( Io e Napoleone). L'attrice spagnola Maggie Civantos, famosa per essere la protagonista di Vis a Vis e di numerosi successi cinematografici e televisivi. Infine, l'attrice olandese Lotte Verbeek, vincitrice del Pardo D'Oro come miglior attrice per Nothing Personal di Urszula Antoniak e nota al pubblico televisivo per le sue interpretazioni in I Borgia, Outlander e Blacklist.

I FILM IN PROGRAMMA

Il primo film presentato ieri martedì 6 ottobre, è stato Le Mariage De Rosa (in concorso - Spagna 2020), diretto da Icìar Bollain con Candela Peña, Sergi Lopez e Nathalie Poza. La pellicola racconta la storia di una donna che sceglie di cambiare la propria vita con grande determinazione. Rosa è sulla soglia dei 45 anni e realizza che ha sempre vissuto la sua vita in funzione degli altri. Così decide di lasciarsi tutto alle spalle e realizzare il sogno di aprire una sua attività.

In serata c'e' stata la proiezione di Mossad, (in concorso - Israele 2019), diretto da Alon Gur Arye con Tsahi Halevi, Efrat Dor e Tal Friedman. La pellicola porta sullo schermo la missione del Mossad e la CIA, al lavoro per salvare il mondo da un'organizzazione terroristica internazionale quando un magnate della tecnologia americano viene rapito a Gerusalemme. Se la missione fallisse il Direttore del Mossad non potrebbe coronare la sua ambizione di accendere una delle torce dell'Indipendence Day. E questo per lui è davvero inconcepibile. Alta tensione e adrenalina saranno sicuramente gli elementi distintivi di questo film di origine israeliana.

La giornata di mercoledì 7 ottobre è cominciata alle 11.00 con la proiezione di In The Strange Pursuit Of Laura Durand (in concorso - Grecia 2019) diretto da Dimitri Bavellas con Makis Papadimitriou, Michalis Sarantis e Anna Kalaitzidou. Al centro della storia la ricerca di due uomini fuori dal comune dell'amore della loro vita: una porno star anni '90 svanita misteriosamente dall'industria cinematografica senza lasciare tracce.

Si continuerà alle 15.30 con Comrade Drakulich (in concorso - Ungheria 2019) diretto da Mark Bodzsar con Ervin Nagy, Zsolt Nagy e Lili Walters, una storia di vampiri ambientata durante la Guerra Fredda. All'inizio degli anni '70, le People della Repubblica d'Ungheria organizzano un viaggio verso in Vietnam, in guerra con gli USA. Come ospite d'onore un vampiro mette piede sulla soglia comunista dello stato. Una giovane coppia che lavora per i servizi segreti ungheresi ha il compito di monitorare lo straniero e scoprire il mistero che si cela dietro la sua eterna giovinezza. Durante le indagini si instaura però uno strano triangolo amoroso e ognuno di loro dovrà scegliere fra sangue, amore e comunismo.

In serata, alle 19.45, sullo schermo ci sarà Il Ladro Di Cardellini (in concorso - Italia 2020) diretto da Carlo Luglio con Nando Paone, Pino Mauro e Ernesto Mahieux. Protagonista Pasquale Cardinale, vecchia guardia forestale, che nella campagna della Campania, passa i suoi giorni tra alcol e video poker. Per pagare i propri debiti organizza una truffa con 200 cardellini bianchi di razza, rimpiazzandoli con cardellini normali. Ma il suo piano non andrà come previsto.

Giovedì 8 ottobre è la volta di Nightlife, (in concorso - Germania 2019) diretto da Simon Verhoeven con Elyas M'Barek, Fredrick Lau, Julian Looman e Cristina do Rego aprirà la giornata alle 11.00. La storia ruota intorno al bartender Milo che incontra la donna dei suoi sogni, Sunny, in un fatidico momento e decide di organizzare un appuntamento. Tutto sembra andare per il meglio ma quando il caotico amico di Milo, Renzo, fa la sua comparsa, la serata romantica si trasforma in un susseguirsi di equivoci sullo sfondo della nightlife di Berlino pervasa da piccoli delinquenti. Se Sunny e Milo riusciranno a superare questo appuntamento nessuno potrà mai separarli.

Alle 15.30 sullo schermo ci sarà The Flying Circus (in concorso - Kosovo, Albania, Macedonia, 2019) diretto da Fatos Berisha con Armend Smajli, Tristan Halila e Afrim Muçaj. Il film si apre con il Kosovo sull'orlo della guerra. Dodona, un piccolo teatro a Pristina è l'ultima istituzione pubblica ad essere chiusa. I quattro protagonisti della piece The Flying Circus sono invitati ad esibirsi ad un festival teatrale in Albania. Ma non hanno documenti per superare il confine. Inizialmente decidono di rinunciare ma dopo aver saputo che Michael Palin, uno della crew Monty Python, gira in Albania nei giorni del festival cambiano idea. Devono assolutamente incontrare il loro idolo e per farlo l'unica strada è attraversare illegalmente il confine di Montenegro e Albania.

Infine, alle 19.30, A L'abordage (in concorso - Francia 2020) diretto da Guillame Brac con Eric Nantchouang, Salif Cissè e Edouard Sulpice. La storia comincia in una calda notte estiva a Parigi, in cui Felix, il protagonista, incontra una giovane donna, Alma, e si innamora perdutamente di lei. La mattina dopo Alma prende un treno per andare a trovare la famiglia nel Sud della Francia. Felix determinato a non perdere la sua anima gemella si imbarca in un viaggio in macchina con il suo migliore amico Cherif e il loro riluttante autista Edouard. Ma al loro arrivo Alma non sembra poi così contenta di questa visita inaspettata.

Venerdì 9 ottobre alle 19.45, il Festival chiuderà in bellezza con la proiezione in anteprima mondiale dell'attesissimo "The Comeback Trail (fuori concorso - USA 2020) diretto da George Gallo con Robert De Niro, Morgan Freeman, Tommy Lee Jones, Zach Braff e Kate Katzman. La pellicola racconta la storia di due produttori cinematografici che devono dei soldi alla criminalità organizzata ed escogitano una truffa assicurativa con una vecchia stella del cinema per cercare di salvarsi, ma alla fine finiscono per ricevere più di quanto avessero immaginato.

I CORTI

Quest'anno per il primo anno il Festival si apre ai corti d'autore. I titoli finalisti sono: Snake Oil, diretto da Remy Archer (Regno Unito), That no one Knows per la regia di Martin Guggisberg (Svizzera), The Lien diretto da Tim Butcher (Regno Unito), Cash Stash diretto da Martin Darondeau e Enya Baroux (Francia) e Green Lake diretto da Emanuele Daga (USA). Il 10 ottobre verrà consegnato lo Short Comedy Award al miglior cortometraggio durante la serata di Gala.

SERATA DI GALA E OSPITI

Numerosi gli ospiti del cinema e della tv attesi per sabato 10 ottobre alla serata di Gala con l'assegnazione dei premi della 17a edizione. Tra gli ospiti più attesi il nuovo volto del cinema italiano, Alessio Lapice , protagonista insieme a Alessandro Borghi de Il primo re di Matteo Rovere e rivelazione nel film Nato a Casal di Principe e nella serie campione d'ascolti Imma Tataranni, Sostituto Procuratore. Sfileranno sul Red Carpet del Grimaldi Forum anche l'eclettico Patrice Leconte, regista del film Ridicule nominato agli Oscar come miglior film straniero e vincitore di 4 César tra cui miglior film e miglior regia. Direttamente dagli States arriva la protagonista femminile che ha recitato accanto a mostri sacri come Robert De Niro e Morgan Freeman nel film The Comeback Trail , l'affascinante Kate Katzman.

Tra i premiati anche Andrea Morricone che durante la serata di Gala renderà omaggio al padre, il celebre Ennio Morricone, recentemente scomparso. Presente anche il comico Nino Frassica, famoso per il celebre maresciallo che interpreta nella serie tv Don Matteo che con la sua verve ed incorreggibile comicità' allieterà tutti gli ospiti presenti.

La manifestazione si svolge sotto l'Alto Patronage di S.A.S. Principe Albert II de Monaco e dell'Ambasciata d'Italia ed è realizzata in collaborazione con EFG Private Bank. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del Festival. Marlù è media partner.