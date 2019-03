Lory Del Santo: "Da Sergio Leone solo avances senza offrirmi un ruolo, gli dissi di no"

Marica Lancellotti

Lory Del Santo ha raccontato in un'intervista un aneddoto su Sergio Leone: chi segue l'ex-showgirl sa che è una fonte quasi inesauribile di curiosità su protagonisti famosi: e stavolta in un racconto su avances, mancate proposte di ruoli in un suo film e rifiuti ha parlato del regista di C'era una volta in America.

Solo che il ricordo del grande regista non faceva parte di un semplice momento amarcord per Lory ma era solo una piccola parte di una conversazione molto ampia, sostenuta con Peter Gomez nella trasmissione La confessione (che potrete vedere per intero stasera alle 22:45 sul Nove), e riguardante un tema molto più ampio della storiella in sé: è giusto o sbagliato concedersi sessualmente per fare carriera? La risposta serafica della showgirl e regista alla questione è stata: "Io non trovo che ci sia niente di sbagliato se effettivamente porta a qualcosa. Il dramma è farlo e poi non riuscire a ottenere ciò che si vuole perché uno accumula una rabbia che poi magari distrugge nel tempo". Con Sergio Leone andò esattamente così: di fronte alla completa mancanza di prospettive lavorative Lory Del Santo preferì declinare l'unica offerta ricevuta: quella sessuale. "Ci sono delle persone che mi hanno fatto intendere che avrebbero voluto stare con me: potenti del cinema, ma non mi hanno offerto niente in cambio. Era come dire che già dovevi essere onorata di andare con loro (...) Mi è successo con registi, produttori, ad esempio Sergio Leone, ma lui me l'ha proposto prima ancora di dirmi: 'Ti farò fare una parte'. Non mi aveva promesso niente, quindi io ho detto: 'Scusa, vado con uno, e non mi ha promesso niente?' Quindi ho detto di no".

Perchè Lory Del Santo sarà pure una diventata famosa soprattutto per le tante relazioni con uomini potenti, appartenenti al mondo dello spettacolo, dell'alta finanza, dell'imprenditoria (tra i suoi amanti riconosciuti si annoverano Eric Clapton, Gianni Agnelli, perfino l'attuale presidente degli Stati Uniti Donald Trump), ma ha delle precise regole anche in fatto di atteggiamenti discutibili (come, appunto, quello oggetto dell'intervista con Peter Gomez). Se si tratta di relazioni che sia per amore o per carriera, e se di puro interesse "professionale" si tratta allora è solo una la cosa che conta: "L'importante è poter dire di no".