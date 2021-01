L'orgoglio degli Amberson: la visione originale di Orson Welles sugli schermi grazie all'animazione

L'orgoglio degli Amberson, il film di Orson Welles del 1942, verrà completato dal filmmaker Brian Robert Rose grazie all'uso dell'animazione.

Il progetto verrà realizzato, secondo quanto riporta il sito Wellesnet, in occasione di un documentario in fase di sviluppo.

L'orgoglio degli Amberson si basa sul romanzo del 1918 scritto da Booth Tarkington e racconta la storia del declino di una famiglia benestante a causa dell'inizio della produzione delle automobili. Nel cast del lungometraggio diretto da Orson Welles c'erano Joseph Cotten, Dolores Costello, Anne Baxter, Tim Holt e Agnes Moorehead.

Il primo montaggio del lungometraggio aveva una durata di 132 minuti e non era stato accolto in modo particolarmente positivo durante le proiezioni organizzate come test, in particolare a causa di un finale considerato troppo dark. RKO prese il possesso del materiale girato mentre Orson Welles si trovava in Brasile per girare il documentario It's all true, affidandolo al montatore Robert Wise che effettuò dei tagli portandolo a 88 minuti e ideando un lieto fine totalmente inconsistente con il resto della storia. Una copia del montaggio originale venne spedita al regista, tuttavia non venne mai recuperata e il materiale venne poi distrutto dallo studio.

Brian Robert Rose ha dichiarato che molte scene sono state ricreate sfruttando la tecnologia che ha permesso di ingrandire i fotogrammi, mentre per le scene con dei movimenti di telecamera più complicati si sono affidati a foto di scena, diagrammi delle inquadrature e i layout delle scenografie. Il regista ha poi aggiunto che è stato creato uno spazio in 3D che ha permesso di capire meglio come Welles ha diretto il lungometraggio: "Questo ha permesso di catturare con un certo grado di certezza quello che è stato perso in un modo che speriamo renda giustizia alla visione originale, per quanto sia possibile, permettendo di vedere per la prima volta nella sua interezza il film, tutti i 132 minuti. La versione che ho creato è ora perfettamente sincronizzata con il montaggio documentato nel marzo 1942 e ha una durata di 131 minuti e 45 secondi".

I fan dovranno però attendere ancora a lungo prima di vedere sugli schermi il risultato finale: gli animatori stanno realizzando attualmente i primi sketch dei personaggi e potrebbero essere necessari altri due anni prima di concludere il lavoro, probabilmente in tempo per l'ottantesimo anniversario del film che avverrà nel 2022. Rose, inoltre, non ha ancora ottenuto i diritti necessari per procedere con la distribuzione della sua versione del lungometraggio.