Lone Wolf: il librogame sarà presto una serie interattiva

Le case produttrici inglesi ChorMedia e Holmgard Ltd stanno adattando Lone Wolf, di Joe Dever, la popolare serie di librogame fantasy, come una serie interattiva dal vivo.

Il produttore di ChorMedia, Neil Chordia, e il figlio di Joe Devere, Ben Devere, seguiranno l'intera produzione della serie:

"Lone Wolf è un progetto speciale per me, dato che sono cresciuto con i libri di gioco e ho sempre sognato di vedere una versione live-action sullo schermo " - ha affermato Chordia - "Il successo di "Black Mirror: Bandersnatch" di Netflix ha dimostrato che ora c'è la tecnologia per aggiungere l'elemento interattivo a una serie. Lone Wolf porterà un'intera nuova generazione di fan del fantasy a renderli partecipi di questa fantastica serie avventurosa."

I librogame sono opere cartacee in cui il lettore partecipa alla storia tramite le sue scelte. Sono anche conosciuti come libri "scegli tu la tua avventura". Il formato è ideale per l'adattamento interattivo di una serie.

L'autore Joe Dever, purtroppo, è venuto a mancare prima di poter concludere i 32 capitoli che aveva pensato di scrivere, ma ha lasciato molte note a suo figlio Ben e al collaboratore Vincent Lazzari. "Morte nell'abisso" è il primo postumo postumo di Lone Wolf, è stato pubblicato nel 2019 e gli ultimi due libri della serie sono in lavorazione. In Italia la serie è editata da Edizioni EL.

"Come se fosse un ibrido fantasy di un Jedi" - ha detto Ben Devere - _"Il nostro Lupo solitario ha la profondità e lo spessore mitologico per competere con la Terra di Mezzo, con tutto lo spessore e l'avventura della saga di Star Wars. Ciò che lo contraddistingue è l'interattività, alla base della sua caratteristica."