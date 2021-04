LOL chi ride è fuori, Frank Matano risponde alle accuse: è tutta una montatura?

Frank Matano ha fatto ridere tanti fan in LOL chi ride è fuori, ma altri, invece, hanno accusato lui e gli altri comici del programma Amazon Prime Video di aver inscenato tutto: così l'attore ha risposto sui social.

Il nuovo show di Amazon Prime video LOL chi ride è fuori sta già spopolando, ma in molti sui social si sono chiesti se sia tutta una montatura: Frank Matano ha voluto rispondere a un fan, smentendo le insinuazioni fatte al cast.

Dieci comici che si danno battaglia a suon di risate: il format del nuovo spettacolo di Amazon Prime video ha già creato fazioni di fan. Ma alcuni, invece, si sono già "lamentati" del fatto che secondo loro si tratti dell'ennesimo spettacolo "preparato a tavolino" e per questo, che non ci sia quindi nulla da ridere.

Frank Matano, uno dei partecipanti di questa prima stagione, ha voluto rispondere a un tweet su Twitter:

"Abbiamo girato in due giorni. Giorno uno ingresso, cena, giorno dopo gara incubo di sei ore assieme. Spero di aver chiarito", ha scritto il comico.

La critica a cui ha risposto era in merito al fatto che, secondo diversi utenti, i dieci comici avessero fatto finta di essere sorpresi quando si sono incontrati nel corso del primo episodio di LOL chi ride è fuori. In molti hanno anche sostenuto che, oltre a inscenare lo stupore per l'incontro, tutto lo spettacolo sia stata "l'ennesima montatura":

Secondo quanto ha dichiarato Frank, invece, i dieci comici si sono incontrati nel teatro per la prima volta, poi sono andati a cena e il giorno seguente hanno sostenuto le riprese delle sei ore dedicate allo show, lasciando pertanto tutto al caso e non a una costruzione premeditata. Ciò che noi vediamo sarebbe ovviamente un montaggio di questi due giorni.

Ci sono anche altri utenti che hanno commentato a difesa del comico e del programma, sottolineando che, anche se LOL chi ride è fuori fosse stato tutto programmato: "se anche avessero deciso a tavolino il vincitore, è un programma che ti fa fare due risate, mica le olimpiadi."