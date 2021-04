LOL chi ride è fuori, Caterina Guzzanti: "Lillo riesce a far ridere anche mia madre"

Caterina Guzzanti e Lillo si sono "sfidati" a colpi di risate nello show di Amazon Prime Video LOL chi ride è fuori: i due attori si conoscono da tempo e Caterina ha dichiarato che Lillo è una tra le sue persone preferite al mondo.

Caterina Guzzanti in Boris il film

In un'intervista per GQ, Caterina Guzzanti ha svelato quanto il suo collega Lillo sia divertente, non soltanto secondo lei: "Lillo è l'unica persona, oltre ai suoi figli, che fa ridere mia madre", ha confessato Caterina. "E mia madre è una persona che non ride mai, peggio di me, però "Quel Lillo, quanto mi fa ridere!" Se mi chiedi con chi vorresti passare un weekend, sarebbe Lillo, è una delle persone che preferisco di più al mondo."

I due attori si conoscono da tanto tempo e a quanto pare non è stato facile "sfidarsi" a LOL: Chi ride è fuori, il programma di Amazon Prime Video ha visto la partecipazione di dieci comici, che dovevano cercare di far ridere i contendenti per eliminarli.

Secondo quanto dichiarato da Lillo, l'attore sperava di avere qualche chance per "eliminare" subito Caterina, visto che si conoscevano da tanto tempo. Ma come hanno potuto notare gli spettatori dello show, cercare di far crollare dalle risate Caterina è alquanto difficile (e molti utenti sui social hanno già scherzato sul come mai sia stato così difficile farla ridere):

"Ci conosciamo e ci frequentiamo da una vita", ha detto Lillo sempre nella stessa intervista. "Sono andata a vederla sin dai suoi primi spettacoli, di quando aveva 19 anni credo? Quindi la conosco molto bene e so cosa la fa ridere, pensavo potesse essere la prima che avrei fatto cadere e invece zero: dimostrazione che nessun tipo di strategia funziona in questo gioco, devi seguire il momento."