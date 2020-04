Locked Together: Simon Pegg e Nick Frost tra gli ospiti del podcast

Locked Together sarà il podcast che ha tra i suoi ospiti anche Simon Pegg e Nick Frost in arrivo su Audible e con cui parleranno di come affrontano il lockdown e cercano di superare le settimane trascorse forzatamente in casa.

La nuova audio-serie avrà uno scopo benefico e i proventi di ogni episodio saranno versati a una diversa organizzazione. Tra gli ospiti di Locked Together, il progetto prodotto per Audible, oltre a Simon Pegg e Nick Frost ci saranno Jimmy Carr e Katherine Ryan, Sarah Millicari e Jason Manford, Jennifer Saunders e Dawn French, Sharon Horgan e Rob Delaney, Tez Ilyas e Sindhu Vee, Paul Whitehouse e Harry Enfield, e i People Just Do Nothing.

Horgan ha dichiarato: "Si tratta di un periodo difficile e complicato per molte persone attualmente, ma questa serie contribuirà in piccoli modi a raccogliere soldi per un alcune cause importanti. È stato un vero piacere farne parte e sono felice nel vedere società come Audible che contribuiscono a fare del bene".

Millican ha aggiunto: "Lavorare a questo podcast mi ha dato la scusa perfetta per concedermi una pausa dal mangiare biscotti, avere attacchi di panico e ignorare i lavori casalinghi, e poter parlare e ridere con Jason per un po'. Si tratta solo di un podcast, non cambierà il mondo, ma spero vi farà ridere e permettervi di concedervi una pausa da quello che stanno affrontando".

Carr ha concluso: "Sfortunatamente in questo periodo una risata non è la miglior medicina. Ma speriamo che queste conversazioni aiuteranno le persone a sentirsi un po' meglio mentre ascoltano me e Katherine Ryan parlare di cose senza senso riguardanti questi periodi folli e strani in cui ci troviamo".