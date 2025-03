Locarno 2025: svelata la locandina ufficiale firmata da Wolfgang Tillmans

L'artista tedesco Wolfgang Tillmans, vincitore del Turner Prize, è l'autore del manifesto della 78esima edizione del Locarno Film Festival, in programma dal 6 al 16 agosto. Tillmans ha prodotto il poster con una tecnica sperimentale che "parte dall'utilizzo della fotocopiatrice per dare all'immagine un effetto sfocato, elaborando una composizione che rinvia alle astrazioni della prima era digitale. Attraverso una palette di colori psichedelica, l'opera rende omaggio all'estetica impressionista e astratta dei manifesti del Festival degli anni Ottanta e Novanta, e al contempo offre un'audace rivisitazione dell'universo visivo a cui appartiene il leopardo più iconico del cinema".

Spiegando il procedimento, Wolfgang Tillmans ha dichiarato: "Inizialmente, le linee guida mi sono sembrate stranamente specifiche. 'Il poster per Locarno deve rappresentare un leopardo e contenere il colore giallo'. Ma dopo una lunga sessione notturna nel mio studio lo scorso mese di gennaio, ero felice di aver risposto alle richieste con una ricetta ancora più singolare, fatta di tre ingredienti: sulla lastra di vetro della mia vecchia stampante laser ho assemblato la fotografia di un leopardo sdraiato su un albero, scattata in Kenya sette anni fa, e due guanti in finta pelliccia leopardata, che ho cucito io stesso ad appena sedici anni. La fotocopiatrice esegue la scansione in quattro passaggi per i quattro colori CMYK, e quindi, spostando ripetutamente la foto e i guanti durante il processo, ho fatto in modo che nella stampa finale dominasse il giallo, mentre gli altri colori risaltavano lungo i bordi."

Il manifesto di Locarno 2025

Il commento di presidente e direttore del Locarno Film Festival

Maja Hoffmann, Presidente del Locarno Film Festival, ha detto: "Il poster di quest'anno è un omaggio all'immaginazione che riflette lo spirito audace, sensibile e dinamico del cinema. Nella sua opera, Wolfgang Tillmans, uno degli artisti più significativi del nostro tempo, sfuma i confini tra la realtà e l'astrazione. Come il cinema stesso, il suo lavoro esplora gli strati della percezione con una sensibilità che sfida le convenzioni. Sono grata a Wolfgang per aver creato un'opera d'arte che diventerà inevitabilmente un invito e la porta d'accesso alla prossima edizione del Festival - una manifestazione nota per promuovere il cinema indipendente, l'arte cinematografica, le nuove voci e l'innovazione. Il Locarno Film Festival celebra il potere della narrazione, la creatività e la diversità, e continua a esplorare la bellezza delle immagini a tutti i livelli."

Le fa eco il direttore artistico Giona A. Nazzaro: "L'opera sensuale di Wolfgang Tillmans ci ricorda le potenzialità inesplorate del medium cinematografico e del cinema stesso, e al contempo prova a immaginare una realtà inedita in cui la creatività si dispiega in forme, linguaggi e colori nuovi. In questo inedito universo fluido tutto è ancora possibile, e nuove combinazioni oniriche di riflessi e forme si combinano per lasciare spazio alla speranza. Attraverso la sua visione, Wolfgang Tillmans ci offre l'immagine di un mondo in cui possiamo ancora vivere e creare insieme."