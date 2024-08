Locarno 2024: Il Pardo d'oro a Toxic della regista lituana Saulė Bliuvaitė

Premi per la miglior interpretazione al cast maschile di Drowing Dry e alla musa di Hong Sang-soo, Kim Minhee, per By the Stream.

La 77° edizione del Festival di Locarno si conclude con la vittoria di Toxic, caustico ritratto di un gruppo di adolescenti lituane che nutrono il sogno di diventare modelle . Il film diretto da Saulė Bliuvaitė, un ritratto incisivo delle schiaccianti aspettative imposte sulle giovani adolescenti, si porta a casa il Pardo d'oro per il miglior film. Sempre all'interno del Concorso Internazionale, Mond di Kurdwin Ayub si è aggiudicato il Premio Speciale della Giuria, mentre il Pardo per la migliore regia è andato a Laurynas Bareiša per Drowning Dry.

I due Premi per la miglior interpretazione sono stati assegnati, rispettivamente, a Gelminė Glemžaitė, Agnė Kaktaitė, Giedrius Kiela e Paulius Markevičius per Drowning Dry e a Kim Minhee, protagonista di By the Stream di Hong Sangsoo. Il Pardo d'Oro del Concorso Cineasti del Presente è stato invece conferito a Holy Electricity di Tato Kotetishvili.

Di seguito il palmares:

Pardo d'Oro - Gran Premio del Festival e della Città di Locarno CHF 75'000, ripartiti equamente tra regista e produttrice o produttore, a: AKIPLĖŠA (TOXIC) di Saulė Bliuvaitė, Lituania

Premio Speciale della Giuria - Comuni di Ascona e Losone CHF 30'000, ripartiti equamente tra regista e produttrice o produttore, a: MOND di Kurdwin Ayub, Austria

Pardo per la migliore regia - Città e Regione di Locarno CHF 20'000 alla o al regista, a: Laurynas Bareiša per SESES (DROWNING DRY), Lituania/Lettonia

Pardo per la migliore interpretazione a Gelminė Glemžaitė, Agnė Kaktaitė, Giedrius Kiela, Paulius Markevičius per SESES (DROWNING DRY) di Laurynas Bareiša, Lituania/Lettonia

Pardo per la migliore interpretazione a Kim Minhee per SUYOOCHEON (BY THE STREAM) di Hong Sangsoo, Corea del Sud

Menzioni Speciali QING CHUN (KU) (YOUTH (HARD TIMES)) di WANG Bing, Francia/Lussemburgo/Paesi Bassi SALVE MARIA di Mar Coll, Spain

La dichiarazione del direttore

Giona A. Nazzaro, Direttore artistico del Locarno Film Festival, ha dichiarato: "È stata un'edizione davvero unica, che ha evidenziato ancora una volta ciò che rende Locarno un festival tanto apprezzato dal pubblico di tutto il mondo così come dall'industria del cinema. Creatività e speranza in un futuro migliore sono stati gli elementi che hanno attraversato tutte le sezioni. Il cinema è una forza trainante e Locarno ne è l'ammiraglia. Siamo veramente orgogliosi di questa edizione e siamo grati per l'enorme lavoro di squadra che ha portato a questo successo. La vittoria dell'esordiente Saulė Bliuvaitė, che con Akiplėša ha conquistato il Pardo d'Oro e lo Swatch First Feature Award, conferma la capacità del Locarno Film Festival di individuare i talenti più innovativi in attività. Ed è altresì la dimostrazione, insieme al Premio Speciale della Giuria a Mond di Kurdwin Ayub, al MUBI Award - Debut Feature a Green Line di Sylvie Ballyot o ancora al Premio per la miglior regia emergente del Concorso Cineasti del Presente alla ticinese di origini capoverdiane Denise Fernandes (Hanami), della grande attenzione che le nostre giurie hanno prestato alle autrici più audaci. Locarno77 ha affermato con ancora più forza la centralità delle voci femminili nel cinema contemporaneo."