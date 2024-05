Locarno 2024: a Claude Barras il Locarno Kids Award la Mobiliare

Il regista e animatore svizzero premiato a Locarno 2024 per la sua capacità di far arrivare il cinema agli spettatori più piccoli.

Il regista de La mia vita da Zucchina, Claude Barras, riceverà il Locarno Kids Award nel corso del prossimo Festival di Locarno, che si terrà dal 7 al 17 agosto 2024. Nel corso della manifestazione Barras presenterà il suo ultimo lungometraggio, Sauvages (2024) - recentemente presentato a Cannes - che verrà proiettato in Piazza Grande la sera di martedì 13 agosto.

Con l'uscita di La mia vita da zucchina, la celebre commedia in stop-motion scritta insieme a Céline Sciamma, Claude Barras ha conquistato il pubblico internazionale, ottenendo due César e una nomination agli Oscar. Il regista ha impiegato otto anni per ultimare il suo lavoro successivo, Sauvages (2024), che racconta la lotta di un cucciolo di orango e dei suoi amici per salvare la foresta del Borneo. La prima svizzera del film avverrà la sera di martedì 13 agosto in Piazza Grande dopo la consegna del premio, e sarà seguita la mattina successiva da un incontro pubblico con il regista.

Giona A. Nazzaro, Direttore artistico del festival, ha dichiarato: "Claude Barras è uno dei grandi artefici dell'immaginario collettivo dei nostri tempi. La genialità mélièsiana del suo lavoro sull'animazione si riaggancia direttamente alle origini stesse della settima arte, intrecciandosi con le trasformazioni del cinema contemporaneo. Artista dal tocco inimitabile sin dai suoi primi passi, Barras è il fautore di un cginema civile e impegnato che con il suo lavoro - avanguardistico e popolare - ha favorito un fertile dialogo intergenerazionale, mettendo al centro del suo agire i nodi chiave del nostro rapporto con il mondo e l'ambiente. Poeta e visionario, Claude Barras è un autore e un cineasta unico nel panorama del cinema contemporaneo: il Locarno Film Festival è onorato di celebrarlo in Piazza Grande con il prestigioso Locarno Kids Award la Mobiliare."

Il programma dell'omaggio

La consegna del premio si svolgerà in Piazza Grande la sera di martedì 13 agosto. A seguire, e in presenza del regista, avrà luogo la prima svizzera del suo ultimo film, Sauvages.

Mercoledì 14 agosto il pubblico avrà la possibilità di incontrare il cineasta durante la conversazione che si terrà al Forum @ Spazio Cinema.

All'interno della programmazione pomeridiana dei Locarno Kids Screenings saranno inoltre presentati anche La mia vita da zucchina e una selezione dei primi cortometraggi d'animazione del regista svizzero.