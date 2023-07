Locarno 2023: Riz Ahmed e Stellan Skarsgård non saranno al festival a causa dello sciopero degli attori

Il Locarno Film Festival 2023 dovrà fare i conti con l'assenza di molte star a causa dello sciopero degli attori, tra cui quella di Riz Ahmed e Stellan Skarsgård.

Il programma delle proiezioni, nonostante il mancato arrivo di alcuni dei protagonisti, resterà comunque invariato.

L'annuncio delle assenze

Un comunicato ufficiale del festival di Locarno ha dichiarato: "Alcuni ospiti d'onore che dovevano ricevere dei premi e accompagnare i loro film ci hanno informato che non potranno più partecipare alla 76esima edizione del Locarno Film Festival. Lo sciopero, tuttavia, non avrà alcun impatto sulle proiezioni che si svolgeranno al Festival, che continueranno come pianificato".

Riz Ahmed avrebbe dovuto ricevere il Davide Campari Excellence Award e presentare il film Dammi, che sarà comunque proiettato nella serata di apertura in Piazza Grande.

Stellan Skarsgård doveva invece essere premiato con il Leopard Club Award, ma ha rinunciato alla sua partecipazione in solidarietà con lo sciopero. L'attore sarà in Svizzera per la proiezione del suo film What Remains, ma non parteciperà nemmeno alla conversazione con gli spettatori.

L'11 agosto la proiezione di Theater Camp dovrà fare i conti con l'assenza della co-regista e protagonista Molly Gordon, mentre il filmmaker Nick Liberman ha confermato la sua presenza. Gli attori Ben Platt e Noah Gavin hanno invece anticipato che non saranno a Locarno.

Il festival sta collaborando con il team di Shayda, di cui Cate Blanchett è produttrice esecutiva, per capire se sarà presente.

Il festival ha inoltre dichiarato che sostiene le conversazioni costruttive e spera che ci sia una soluzione allo sciopero, accettando in modo rispettoso le decisioni dei loro ospiti.