Netflix pubblica un'offerta di lavoro con l'IA da 900.000 dollari nel bel mezzo dello sciopero

Mentre gli attori e gli sceneggiatori di Hollywood stanno scioperando al fine di ottenere migliori salariali e normative sull'Intelligenza Artificiale, Netflix ha pubblicato una posizione di lavoro proprio nel campo dell'IA, offrendo un potenziale stipendio pari a $900.000.

Lo Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) e il Writers Guild of America (WGA) stanno conducendo uno sciopero congiunto per la prima volta dagli anni '60, causando notevoli interruzioni nell'industria dell'intrattenimento. Gli scioperi continueranno finché l'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) non negozierà nuovi contratti con i sindacati e affronterà le loro richieste e preoccupazioni.

Nel bel mezzo di questo sciopero epocale, secondo quanto riportato da The Intercept, Netflix ha pubblicato un annuncio di lavoro legato all'IA per un Product Manager di Machine Learning/IA. La responsabilità principale di questa posizione sarà migliorare l'impatto della piattaforma di machine learning (MLP) di Netflix. Le mansioni includono la definizione di obiettivi e strategie per l'MLP e l'educazione dello staff sull'utilizzo efficace dell'MLP.

È interessante notare che lo stipendio tipico per questa posizione presso Netflix è di $300.000 a $900.000. Questo annuncio arriva in un momento in cui il WGA e il SAG-AFTRA stanno sollevando gravi preoccupazioni sull'uso sempre più diffuso dell'IA nell'industria cinematografica. Ricordiamo che i membri del SAG-AFTRA sono profondamente preoccupati dall'uso non autorizzato delle sembianze degli attori attraverso l'IA, poiché i progressi tecnologici hanno reso possibile ricreare completamente l'immagine di una persona attraverso tecniche di CGI e deepfake.