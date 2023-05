Locarno 2023: Lambert Wilson Presidente di Giuria del Concorso internazionale

Sarà l'attore francese Lambert Wilson a presiedere la Giuria che assegnerà il Pardo d'oro della 76esima edizione del Locarno Film Festival 2023, che si terrà dal 2 al 12 agosto. Nella sua ricca e intensa carriera, Lambert Wilson ha attraversato pagine cinematografiche memorabili, mettendosi alla prova tanto nel cinema d'autore quanto in produzioni hollywoodiane di grande successo.

Cannes 2015: Lambert Wilson presenta la cerimonia di apertura

Una personalità artistica fuori dal comune, come sottolineato dal direttore artistico del Locarno Film Festival, Giona A. Nazzaro dichiara: "In una carriera straordinaria, ricchissima di incontri con registi del calibro di Chabrol, Demy, Żuławski, Techiné, Resnais e moltissimi altri, ha segnato in profondità il cinema europeo e internazionale. Dotato di una capacità camaleontica e mimetica senza pari, si è affermato come uno dei volti più amati dal pubblico, alternando cinema d'autore e teatro, senza trascurare di cimentarsi con produzioni spettacolari come Matrix. Attore versatile e amante del rischio, Lambert Wilson ha sempre manifestato una straordinaria curiosità per le possibilità del cinema. Cosa che lo rende il presidente ideale della giuria del Concorso internazionale di Locarno".

Figlio d'arte, eredita dal padre George Wilson la passione per la recitazione ed esordisce sul grande sul grande schermo a soli vent'anni, chiamato da Fred Zinnemann per Julia (1977). Nel decennio successivo Lambert Wilson diventa un volto familiare al grande pubblico grazie alle apparizioni sul piccolo schermo e a successi popolari come Il tempo delle mele 2 (1982). Zinnemann lo chiama per uno dei ruoli cinematografici più significativi della sua carriera, Five Days One Summer (1982), dove affianca la coppia formata da Sean Connery e Betsy Brantley. Diretto da registi quali Claude Chabrol, Andrzej Żuławski, André Téchiné, James Ivory, Andrzej Wajda, Luigi Comencini e Alain Resnais (nella commedia sentimentale On connaît la chanson, vincitrice dell'Orso d'Argento a Berlino nel 1998), è diventato uno degli interpreti prediletti dai grandi registi francesi e internazionali.