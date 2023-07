Locarno 2023: Il pensionante di Alfred Hitchcock con musiche dal vivo eseguite dall’OSI in preapertura

Il debutto di Locarno76: un gioiello in animazione al Prefestival e Hitchcock con musiche dal vivo con l'OSI in preapertura.

Linda veut du poulet! (2023) di Chiara Malta e Sébastien Laudenbach darà il benvenuto al pubblico del Locarno Film Festival 2023 nella serata di Prefestival del 31 luglio, mentre l'evento di preapertura, nel pomeriggio del 2 agosto, sarà Il pensionante (1927) di Alfred Hitchcock, con musiche dal vivo eseguite dall'Orchestra della Svizzera italiana.

Il tocco delicato degli animatori Chiara Malta e Sébastien Laudenbach accompagnerà verso Locarno76 durante la tradizionale serata di Prefestival, il 31 luglio alle 21.15, con la proiezione gratuita in Piazza Grande di una prestigiosa anteprima svizzera dedicata al pubblico delle famiglie. Quest'anno sarà la volta di un gioiello proveniente dalla Francia, già trionfatore ad Annecy 2023. Linda veut du poulet!, presentato in lingua italiana, è una tenera commedia realizzata in animazione 2D, che mette al centro l'infanzia e una bambina, Linda, che vorrebbe tornare a gustare il pollo cucinato secondo la ricetta di suo padre. Da qui, prenderanno avvio una serie di disavventure e gag, raccontate con tinte espressioniste e una capacità rara di esplorare in profondità l'esperienza, le ferite profonde e il modo di vedere il mondo dei bambini.

A inaugurare invece le prime proiezioni di Locarno76 sarà, il 2 agosto alle 15.30 al Palexpo (FEVI), un altro appuntamento molto amato dai festivalieri: la preapertura con un film muto con musiche eseguite dal vivo dall'Orchestra della Svizzera Italiana. Il titolo di quest'anno porta le tracce di uno dei maggiori autori della storia del cinema, Alfred Hitchcock. Il pensionante, il suo primo film di suspense, è una mirabile caccia all'uomo in cui già emergono i temi, le invenzioni estetiche e le tecniche narrative che faranno di Hitchcock il maestro del brivido. Le musiche scritte per il film sono di Neil Brand.

Infine, un'altra occasione cinematografica da segnalare, immediatamente successiva alla chiusura di Locarno76, è il film per famiglie presentato dal Gruppo genitori locarnese: Il lupo e il leone (2021) di Gilles de Maistre, il 13 agosto alle 21.15. Una straordinaria storia d'avventura per tutta la famiglia che indaga il rapporto tra esseri umani e mondo animale. Consultate il programma completo di Locarno 2023 per scoprire ospiti e film in selezione.