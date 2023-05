Locarno 2023: ad Harmony Korine il Pardo d’onore Manor

Il premio del Locarno Film Festival 2023 dedicato alle eccellenze del cinema sarà assegnato al cineasta e artista statunitense Harmony Korine la sera di venerdì 11 agosto. Durante la 76esima edizione del Locarno Film Festival saranno proiettati due film che il regista ha scelto dalla sua filmografia: Gummo (1997) e Spring Breakers (2012). Korine incontrerà inoltre il pubblico del Festival il 12 agosto, durante una conversazione pubblica al Forum @Spazio Cinema.

Spring Breakers: il regista Harmony Korine sul set con Rachel Korine, Ashley Benson, Vanessa Hudgens e Selena Gomez

Dopo aver rivoluzionato la scena cinematografica indipendente degli anni Novanta, Harmony Korine ha sperimentato numerosi altri linguaggi come la fotografia, il videoclip, la pittura, la pubblicità e la musica (ultima in ordine di tempo la sua collaborazione con Miley Cyrus per il brano Handstand, contenuto nel nuovo album della cantante, Endless Summer Vacation), segnandoli con il suo stile e la sua estetica inconfondibili. Il Locarno Film Festival nel corso della sua 76esima edizione (2-12 agosto) renderà omaggio al regista di opere chiave del rinnovamento del cinema statunitense come Gummo, Mister Lonely (2007) e Spring Breakers con il Pardo d'onore Manor.

Giona A. Nazzaro, direttore artistico del Locarno Film Festival, dichiara: "Harmony Korine è un cineasta imprendibile e inclassificabile. Un autore il cui tocco è inconfondibile in ogni sua manifestazione. Anarchico e insurrezionale - pericoloso e poetico nella sua divertita e colta radicalità - Korine ha reinventato la nozione di "maverick" nel cinema statunitense, senza mai smarrire il sorriso e il divertimento del fare. Un autore al presente indicativo. In occasione del decennale di un film culto chiave come Spring Breakers - Una vacanza da sballo, offrire il Pardo d'onore a Korine significa celebrare le forme infinite del cinema".

Il programma dell'omaggio

Harmony Korine sarà in Piazza Grande nella serata di venerdì 11 agosto per ricevere il riconoscimento. Durante Locarno76 saranno proposti due titoli chiave della sua carriera:

Gummo - Stati Uniti - 1997 Spring Breakers - Stati Uniti, Francia - 2012

Sabato 12 agosto, inoltre, il pubblico del Festival avrà l'occasione di dialogare direttamente con il regista nell'ambito di una conversazione che si terrà al Forum @Spazio Cinema. Il 76esimo Locarno Film Festival si terrà dal 2 al 12 agosto 2023.