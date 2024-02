Aggro Dr1ft: il nuovo film di Harmony Korine proiettato negli strip club

Non si ha ancora nessuna notizia di una distribuzione di Aggro Dr1ft, pellicola di Harmony Korine, ma a quanto pare ha già incassato 46mila dollari nel corso delle sue proiezioni negli strip club americani.

Aggro Dr1ft, un film a infrarossi

Seguiamo il vagabondo sicario Bo (Jordi Mollà), che si aggira tra le strade di Miami (ecco GTA...) con l'obbiettivo di far fuori il prossimo bersaglio (e tra una digressione e l'altra, spunta pure Travis Scott in un ruolo indefinibile), una specie di criminale orrorifico, rappresentato come se fosse un orco infernale con tanto di spada, di ali, di risata sardonica e malvagia, contornato da prostitute, scagnozzi, dollari, nani mascherati.

Il tour negli strip club

Il film è attualmente impegnato, infatti, in un "tour sperimentale", la cui prima tappa sono state le proiezioni negli strip club, tra cui Crazy Girls il 7 febbraio, con un'ulteriore data il giorno successivo. È un modo particolare di proiettare il film, ma, d'altra parte, Harmony Korine non ha mai aderito al cinema mainstream.

Tutto questo per dire che Aggro Dr1ft ha guadagnato 46mila dollari in sole tre sale la scorsa settimana. La prossima tappa del tour è prevista a Città del Messico con la stessa formula, che include ancora una volta gli strip club. È certamente un nuovo modo di fare notizia.

Harmony Korine: "Terrence Malick ha scritto una sceneggiatura per me"

Il mese scorso è stato pubblicato il primo trailer di Aggro Dr1ft, film che parla di gangster, spogliarelliste, prostitute, assassini e demoni cornuti, tutto girato a infrarossi. Alcuni momenti di questo film lasciano effettivamente in trance, mentre altri sconcertano. Per questa e altre riflessioni, potete leggere la nostra recensione di Aggro Dr1ft.