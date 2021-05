Locarno 2021: al creatore degli effetti speciali di Jurassic Park, Phil Tippett, il Vision Award

Il Vision Award dell'edizione 2021 del Locarno Film Festival andrà a Phil Tippett, famoso per gli effetti speciali di film come RoboCop e Jurassic Park.

Il Vision Award dell'edizione 2021 del Locarno Film Festival andrà a Phil Tippett, famoso per gli effetti speciali di film come RoboCop e Jurassic Park. Il premio, istituito durante la direzione artistica di Carlo Chatrian, ha lo scopo di omaggiare una personalità del cinema il cui contributo dietro le quinte ha contribuito all'immaginario collettivo.

Classe 1951, Phil Tippett lavora nel campo degli effetti speciali dal 1977, e ha vinto due Oscar, per Il ritorno dello Jedi e Jurassic Park. Nel secondo caso è anche divenuto protagonista di un celebre meme, con i fan che lo incolpano scherzosamente degli eventi del film dato che il suo titolo ufficiale nei credits è quello di "supervisore dei dinosauri". Ha anche lavorato a Robocop e Starship Troopers - Fanteria dello spazio, che saranno entrambi proiettati nel corso del festival. Il pubblico locarnese avrà l'opportunità di assistere alla prima mondiale di Mad God, nuovo progetto a cui Tippett ha lavorato negli ultimi anni, sperimentando con varie tecniche.

Giona Nazzaro, direttore artistico del festival, ha commentato così la decisione di premiare Tippett: "C'è un prima e un dopo Phil Tippett. Da Guerre stellari in avanti tutto il cinema fantastico deve tantissimo al suo genio creativo. Con la sua fantasia e il suo altissimo artigianato ha intrecciato la lezione di Ray Harryhausen con le tecniche digitali più avanzate, forgiando un immaginario in grado di affrontare le nuove sfide del racconto cinematografico. Tippett non è solo un creatore al servizio della visione artistica altrui, ma un autore completo, innovativo, visionario, in grado di ripensare il cinema in tutte le sue forme."

La 74ma edizione del Locarno Film Festival, la più importante kermesse cinematografica della Svizzera, si svolgerà in presenza dal 4 al 14 agosto. Si tratta della prima edizione diretta da Nazzaro, scelto lo scorso autunno per sostituire Lili Hinstin. Il programma completo sarà annunciato il 1° luglio.